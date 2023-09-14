20 yıl sonra bir ilk! Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon başlıyor

Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon salı günü oynanacak maçlarla başlayacak.

Avrupa futbolunun en parlak sahnesinde artık aktörler değişiyor. Son yıllara damga vuran yıldızlar, kariyerlerini yeni kıtalara taşıdı.

20 SENE SONRA İLK

Yokluğu en çok aranacak iki isimse Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo. Şampiyonlar Ligi'nde rekorlar kitabını baştan yazan ikili, 20 sene sonra büyülü turnuvada boy göstermeyecek.

2003'ten beri Devler Ligi'nde başrolü üstlenen efsaneler, ikonik kupayı toplam 9 kez kaldırdı. Messi ve Ronaldo, isimlerini altın harflerle yazdırdıkları sahnede rekorlarla dolu bir miras bıraktı. Ronaldo 140 golle gol krallığında zirvedeyken, Messi takibini ikinci sıradayken 129 golde noktaladı.

187 maçla Şampiyonlar Ligi'nde en çok forma giyen oyuncu olan Ronaldo, 42 asistle bu alanda da rekorun sahibi. 40 asistle ikinci sırada yer alan Messi ise 40 farklı takıma gol atarak rakiplerini en çok üzen futbolcu oldu. Efsanelerin olmadığı sezonda gözler yeni yıldızlarda olacak.

GÖZLER HAALAND'DA

Manchester City'nin şampiyonluk rüyasını geçen sezon gerçeğe dönüştüren Erling Haaland, çıtayı en yükseğe koyan Messi ve Ronaldo'nun rolünü üstlenmeye çalışacak.

Şampiyonlar Ligi'nin doğal favorisi Real Madrid ise yeni sezona Karim Benzema'sız başlıyor. Müzesindeki 14 kupayla ligin kralı olan Eflatun Beyazlılar, Luka Modric, Jude Bellingham, Vinicius Junior ve milli yıldız Arda Güler'li kadrosuyla tahtını geri almanın peşinde.

GALATASARAY 17. KEZ KATILIYOR

Türkiye de 1 yıllık aranın ardından Şampiyonlar Ligi'ne döndü. Elemeleri geçen Galatasaray, 17'nci kez katılacağı turnuvada devlere meydan okuyacak.

Şampiyonlar Ligi'ndeki kulüplerin bu sezonki rüyası ise Wembley. 32 takım, İngilizlerin ikonik stadında 1 Haziran'da oynanacak finalde sahaya çıkmak için yeni bir hikaye yazmaya çalışacak.



A Grubu

Bayern Münih

Manchester United

Kopenhag

GALATASARAY

B Grubu

Sevilla

Arsenal

PSV

Lens

C Grubu

Napoli

Real Madrid

Braga

Union Berlin

D Grubu

Benfica

Inter

Salzburg

Real Sociedad

E Grubu

Feyenoord

Atletico Madrid

Lazio

Celtic

F Grubu

PSG

Borussia Dortmund

AC Milan

Newcastle United

G Grubu

Manchester City

Leipzig

Kızılyıldız

Young Boys



H Grubu

Barcelona

Porto

Shakhtar Donetsk

Antwerp