Chelsea 4-4 Ajax (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Chelsea ile Ajax karşı karşıya geldi. Londra'da gol perdesi erken açıldı. Ajax, henüz 2. dakikada Tammy Abraham'ın kendi kalesine attığı golle deplasmanda 1-0 öne geçti. 4. dakikada penaltı kazanan Chelsea ise Jorginho ile skoru 1-1'e eşitledi.

Ajax, mücadelenin 20. dakikasında Promes ile bir kez daha öne geçti. 35. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Hakim Ziyech, muhteşem bir vuruşla topu doğrudan kaleye gönderdi. Kepa'nın kendi kalesine attığı golle konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. İlk yarıda dört gol atılırken Ajax, soyunma odasına Chelsea deplasmanında 3-1 önde girdi.

İlk 45 dakikaya damga vuran Ajax, ikinci yarıya da golle başladı. Donny van de Beek'in 55. dakikadaki golüyle üstünlüğünü 4-1'e çıkaran Ajax kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyamadı. Chelsea 63. dakikada Azpilicueta ile umutlandı. Ajax'ta 68. dakikada Blind, 69. dakikada Joel Veltman kırmızı kart gördüler ve Hollanda ekibi sahada 9 kişi kaldı. Chelsea, 71. dakikada Jorginho ile farkı 1'e kadar indirdi.

Üç dakika sonra bu kez Reece James sahne aldı ve skor bir anda 4-4'e geldi. Maçın 78. dakikasında Cesar Azpilicueta'nın golü, VAR incelemesinin ardıdnan iptal edildi. Kalan dakikalarda hem Chelsea hem de Ajax rakip kalede çok önemli gol fırsatları yakalasa da skor tabelası bir kez daha değişmedi ve tarihi maç 4-4 berabere bitti.

Maçın 78. dakikasında Cesar Azpilicueta'nın golü, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Chelsea ile Ajax 4-4 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte iki takımın da puanları 7'ye yükseldi.