UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turu rövanş karşılaşmasında yarın Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Club Brugge İstanbul'a geldi.



Özel bir uçakla Brüksel'den İstanbul'a gelen Club Brugge, Atatürk Havalimanı'nda yoğun güvenlik önlemleri altında karşılandı. Konuk takım daha sonra kendilerine tahsis edilen özel bir otobüsle kalacakları otele gitti.



Mavi-Siyahlı ekipte Teknik direktör Ivan Leko ve 1 futbolcu, bugün saat 18.15'te maçın oynanacağı Fatih Terim Stadı'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Ardından saat 19:00'da yapacağı 15 dakikası basına açık antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp maç saatini bekleyecek.