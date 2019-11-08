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  5. 08 Kasım 2019 14:53

Diagne soyunma odasında yumruk yumruğa kavga etti

Club Brugge'un Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e 1-0 mağlup olduğu maçta kaçırdığı penaltı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Diagne'nin, soyunma odasında yaşadıkları ortaya çıktı.

Diagne soyunma odasında yumruk yumruğa kavga etti
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Galatasaray'ın sezon başında Club Brugge'a kiralık gönderdiği Mbaye Diagne, Belçika'da olay adam olmayı sürdürüyor.

Devler Ligi'nde Club Brugge'un deplasmanda Paris Saint-Germain'e 1-0 mağlup olduğu maç sonrası Belçika basınının hedefinde Mbaye Diagne vardı. Senegalli golcü kazanılan penaltıyı kullanmakta ısrar etmiş, kaçırınca da büyük tepki çekmişti.

Belçika'nın basınının haberine göre Diagne, maçın ardından soyunma odasında takım arkadaşlarının Diagne'ye sert tepki gösterdiği ve bazı oyuncular ile Diagne arasında yumruk yumruğa kavga çıktığı kaydedildi. Kavga esnasında araya giren Brugge antrenörlerinden birisinin de yumruklardan nasibini aldığı ve yaralandığı belirtlidi.

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