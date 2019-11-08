Diagne soyunma odasında yumruk yumruğa kavga etti

Galatasaray'ın sezon başında Club Brugge'a kiralık gönderdiği Mbaye Diagne, Belçika'da olay adam olmayı sürdürüyor.

Devler Ligi'nde Club Brugge'un deplasmanda Paris Saint-Germain'e 1-0 mağlup olduğu maç sonrası Belçika basınının hedefinde Mbaye Diagne vardı. Senegalli golcü kazanılan penaltıyı kullanmakta ısrar etmiş, kaçırınca da büyük tepki çekmişti.

Belçika'nın basınının haberine göre Diagne, maçın ardından soyunma odasında takım arkadaşlarının Diagne'ye sert tepki gösterdiği ve bazı oyuncular ile Diagne arasında yumruk yumruğa kavga çıktığı kaydedildi. Kavga esnasında araya giren Brugge antrenörlerinden birisinin de yumruklardan nasibini aldığı ve yaralandığı belirtlidi.



