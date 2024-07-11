Fenerbahçe - Lugano maçının yayınlanacağı kanal belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi için Lugano ile oynayacağı 2. ön eleme maçının yayınlanacağı kanal belli oldu.

İlk resmi sınavını Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme maçında Lugano karşısında verecek olan sarı-lacivertlilerin maçını yayınlayacak kanal belli oldu.

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, 23 Temmuz Salı günü saat 21.30’da oynanacak olan mücadele için D-Smart ile anlaşmaya varıldı.

Bu zamana kadar ön eleme maçlarını Sadettin Saran’ın sahibi olduğu S Sport verirken yapılan bu değişiklik taraftarda şaşkınlık yarattı.