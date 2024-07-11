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Fenerbahçe - Lugano maçının yayınlanacağı kanal belli oldu

Fenerbahçe - Lugano maçının yayınlanacağı kanal belli oldu
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi için Lugano ile oynayacağı 2. ön eleme maçının yayınlanacağı kanal belli oldu.

İlk resmi sınavını Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme maçında Lugano karşısında verecek olan sarı-lacivertlilerin maçını yayınlayacak kanal belli oldu.

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, 23 Temmuz Salı günü saat 21.30’da oynanacak olan mücadele için D-Smart ile anlaşmaya varıldı.

Bu zamana kadar ön eleme maçlarını Sadettin Saran’ın sahibi olduğu S Sport verirken yapılan bu değişiklik taraftarda şaşkınlık yarattı.

 

Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe lugano lugano maçı hangi kanalda s sport D-Smart maç Şampiyonlar Ligi
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