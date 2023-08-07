Galatasaray, Olimpija Ljubljana maçının kamp kadrosunu açıkladı
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımı ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda karşılaşacağı Olimpija Ljubljana maçı kamp kadrosu belli oldu. Kadroya Mauro Icar
di, Günay Güvenç ve Lucas Torreira da dahil edildi.
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