  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Şampiyonlar Ligi
  5. Galatasaray, Olimpija Ljubljana maçının kamp kadrosunu açıkladı

Galatasaray, Olimpija Ljubljana maçının kamp kadrosunu açıkladı

Galatasaray, Olimpija Ljubljana maçının kamp kadrosunu açıkladı
Güncelleme:

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımı ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda karşılaşacağı Olimpija Ljubljana maçı kamp kadrosu belli oldu. Kadroya Mauro Icar

di, Günay Güvenç ve Lucas Torreira da dahil edildi.

Galatasaray, Olimpija Ljubljana maçının kamp kadrosunu açıkladı - Resim : 1

Etiketler Galatasaray galatasarau şampiyonlar ligi ön eleme kadro
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul’da meteor düştü
Bankadan kredi alamayan vatandaş soluğu ''cep''te aldı
Çanakkale Zaferi'nin o fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı
Kirasını bankadan ödeyen kiracılar için emsal karar
Koronavirüs geri döndü! Yeni varyant hızla yayılıyor
Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! Konserve kutusuna döndü
Tanju Özcan'dan olay sözler: ''Böyle yalakalık görülmedi''
Burası İstanbul'un su kaynağı Terkos gölü: Sular gitti, tarih çıktı!
Geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın
Eyvah! Benzin, motorin ve LPG'ye yeni zam ufukta görüldü