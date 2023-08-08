Galatasaray - Olimpija maçının ilk 11'leri belli oldu

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya geliyor.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'ya konuk olacak.

Başkent Ljubljana'daki Stozice Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. İsveçli hakem Andreas Ekberg'in yöneteceği müsabaka, S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine 2. turdan başlayan sarı-kırmızılı ekip, Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 2-2 ve 1-0 sonuçlanan maçlarla eledi.

Slovenya temsilcisi ise 1. eleme turunda Letonya ekibi Valmiera'yı 2-1'lik skorlarla geçti. Olimpija Ljubljana, 2. eleme turunda ise Bulgaristan'ın Ludogorets takımını 1-1 ve 2-1 tamamlanan müsabakalar sonucunda saf dışı bıraktı.

TAKIMLARIN MAÇ KADROLARI

OLIMPIJA LJUBLJANA: Vidovšek, Jorge Silva, David Sualehe, Elšnik, Fedida, Ratnik, Muhamedbegovic, Bristrić, Sešlar, Posavec, Rui Pedro

YEDEKLER: Pintol, Mauricio, Karamatic, Nukić, Ristić, Motika, Janković, Estrada, Gavrič, Pedro Lucas, Krefl, Jakupović

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Berkan, Oliveira, Barış Alper, Mertens, Kerem, Bakambu

YEDEKLER: Günay, Dubois, Angeliño, Kaan Ayhan, Torreira, Midtsjø, Emin Bayram, Caner Doğan, Hamza Akman, Yunus Akgün, Halil Dervişoğlu, Icardi