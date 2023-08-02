Galatasaray Zalgiris maçının ilk 11'leri belli oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda 2-2'lik ilk maçın rövanşında Litvanya temsilcisi Zalgiris ile karşı karşıya gelecek. Maçın ilk 11'leri ise belli oldu.

Rams Park'ta oynanacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak. Fransız hakem Willy Delajod'un yöneteceği müsabaka, D-Smart ve D-Smart GO'da yayınlanacak. GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turunda başlayan sarı-kırmızılı takım, Zalgiris ile yaptığı ilk maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray'ın tur atlaması için karşılaşmadan galibiyetle ayrılması gerekiyor. Müsabaka, berabere sonuçlanması durumunda uzatmalara gidecek. GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİBİ BELLİ OLDU

Tur atlayan takım ise Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda; Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımıyla karşılaşacak. Galatasaray, maçı kaybetmesi halinde ise yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndan devam edecek. TAKIMLARIN MAÇ KADROLARI

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Oliveira, Berkan, Mertens, Barış Alper, Kerem, Halil YEDEKLER: Ahmet Şen, Dubois 6 , Midtsjø, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Emre Kılınç, Baran Aksaka, Moruţan, Hamza Akman, Kazımcan Karataş, Bakambu ZALGIRIS VILNIUS: Gertmonas, Pavelic, Hnid, Vucur, Bopesu, Buff, Kendysh, Gorobsov, Golubickas, Mamic, Oyewusi