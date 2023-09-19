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Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber: O maçta forma giyemeyecek

Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber: O maçta forma giyemeyecek
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Inter, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun sol uyluk kasındaki sakatlık nedeniyle Real Sociedad ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında forma giyemeyeceğini açıkladı

İtalyan temsilcisi Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı nedeniyle yarın Real Sociedad karşısında forma giyemeyeceğini duyurdu.

DEVLER LİGİ MÜCADELESİNDE YOK

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcunun sol uyluğundaki zorlanma nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde takımdaki yerini alamayacağı kaydedildi.

Geçen sezon finalde Manchester City'ye yenilen Inter, D Grubu'nda İspanyol ekibi Real Sociedad'a konuk olacak.

Etiketler Inter Hakan Çalhanoğlu foma
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