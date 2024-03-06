Şampiyonlar Ligi’nde ilk çeyrek finalistler belli oldu

Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu heyecanı dün gece oynanan 2 maçla devam etti. Bayern Münih ve Paris Saint Germain çeyrek finale yükselen ilk iki takım oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 16 turu rövanşları, iki maçla başladı. Almanya temsilcisi Bayern Münih, 1-0 kaybettiği maçın rövanşında İtalya’nın Lazio takımını ağırladı. Allianz Arena’daki mücadeleyi 38 ve 66. dakikalarda Harry Kane ile 45+2. dakikada Thomas Müller’in golleriyle 3-0 kazanan Bayern Münih, adını çeyrek finale yazdırdı.

Günün diğer maçında ise Fransız ekibi PSG, 2-0 yendiği maçın rövanşında İspanya’nın Real Sociedad takımına konuk oldu. Anoeta Stadı’nda oynanan karşılaşmada PSG, Kylian Mbappe’nin 15 ve 56. dakikalardaki golleriyle 2-0 üstünlük yakaladı. Real Sociedad, 89. dakikada Mikel Merino ile farkı 1’e indirse de mücadeleyi 2-1 kazanan PSG, son 8 takım arasına kaldı.