UEFA Kerem Aktürkoğlu'nun golünü seçti!
Galatasaray’ın Türk yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun Manchester United maçında attığı gol, UEFA tarafından grup aşamasının en güzel golü olarak seçildi.
UEFA grup aşamalarının en'lerini seçti.Galatasaray’ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun, İstanbul'da oynadıkları Manchester United maçında attığı gol, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında atılan en güzel gol seçildi.
25 yaşındaki futbolcusunun gol attığı maç 3-3'lük eşitlikle sona ermişti.
Tete’nin, Kopenhag karşısında kaydettiği gol de 2. sırada yer aldı.
🇹🇷 Kerem Aktürkoğlu wins Goal of the Group Stage! 👏— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 31, 2024
Here's how the fans voted 👇#UCLGOTGS | @Heineken pic.twitter.com/Nh1KvfjmCI
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