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  4. 29 Aralık 2018 17:53

Serdar Aziz: Fatih Terim'le problemim olması mümkün değil

Galatasaray'ın satma kararı aldığı Serdar Aziz, bu sabah saatlerinde tatilden dönerek eşi Tuğçe Aziz ile birlikte menajeri Haluk Canatar ile buluştu. Serdar Aziz, Fatih Terim'le herhangi bir probleminin olmadığını söyledi.

Serdar Aziz: Fatih Terim'le problemim olması mümkün değil
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Galatasaray'da satış listesine koyulan Serdar Aziz, bu sabah saatlerinde tatilden dönerek eşi Tuğçe Aziz ile birlikte menajeri Haluk Canatar ile buluştu.

Kadro dışı kararının ardından sessizliğini bozan Serdar Aziz, Türkiye Gazetesi'nin Galatasaray muhabiri Burhan Can Terzi'ye yaptığı açıklamada teknik direktör Fatih Terim ile bir sorununun olmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Serdar Aziz; "Fatih hocayla bir problemim olması mümkün değil. Hocayla birbirimizi çok severiz. Florya'da tek bir kişiyle bile problemim yok" şeklinde konuştu.

serdar aziz , Galatasaray
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