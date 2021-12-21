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Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'nın alacağı Hull City'nin başına geçiyor

Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'nın alacağı Hull City'nin başına geçiyor

Beşiktaş ile yollarını ayıran Sergen Yalçın'ın Acun Ilıcalı'nın alacağı Hull City'nin başına geçeceği konuşuluyor.

Beşiktaş'tan ayrılan Sergen Yalçın'ın bir sonraki durağı belli oluyor. Siyah-beyazlı ekipten ayrıldıktan sonra hiçbir açıklama yapmayan ve hakkında çıkan dedikodulara da cevap vermeyen tecrübeli çalıştırıcı için flaş bir iddia ortaya atıldı. 

Acun Ilıcalı, Championship'te mücadele eden takımı Hull City'nin başına bir süre önce Beşiktaş'tan ayrılan Sergen Yalçın'ı getirmeye hazırlanıyor.

İngiltere'nin bir alt ligi

İngiltere'de Premier Lig'in bir altı olan Championship'te mücadele eden Hull City'i almaya hazırlanan Acun Ilıcalı, takımın başına Sergen Yalçın'ı düşünüyor.

Takımın ligde 19’uncu sırada olması ve menajer Grant McCann'in 1 puanın altında bir ortalama tutturması nedeniyle Acun Ilıcalı, takımın sahibi olur olmaz teknik direktör hamlesi yapacak. İddialara göre Ilıcalı, Sergen Yalçın ile görüştü. Olumlu yanıt aldı. Hatta Yalçın'ın da bu nedenle Türkiye içinden gelen tekliflere olumsuz cevap verdi.

Beşiktaş'ta göreve devam ederken, yurt dışı hayalinin olduğunu belirten Sergen Yalçın'ın dil konusunda eğitimlerini de hızlandırdığı da biliniyor.

Etiketler sergen yalçın acun ılıcalı
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