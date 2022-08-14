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Sinan Engin'den canlı yayında büyük gaf!

Sinan Engin'den canlı yayında büyük gaf!

Beyaz Futbol adlı programda yorumculuk yapan Sinan Engin, dün oynanan Galatasaray maçı sonrası yaptığı gafla gündem oldu.

Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında yorumculuk yapan Beşiktaş camiasının sevilen isimlerinden Sinan Engin, Galatasaray-Giresunspor mücadelesinin ardından yorumlarda bulundu. Sunucu Ertem Şener ile birlikte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni transferlerini değerlendiren Engin, o esnada büyük bir gaftan döndü.

"2 METRE SOL BEK Mİ OLUR..."

Sinan Engin, Fenerbahçeli Luan Peres'in boyunun uzun olduğu için sol bek olarak zorlanacağını anlatmak isterken ağzına gelen küfürden döndü. Engin "2 metre boyunda sol bek ya. Ağır, yavaş. 2 metre sol bek mi olur Aaaa... Anasını satayım" diyerek toparladı. Yaşanan bu diyaloğun ardından ikili bu diyaloğun ardından gülme krizine girdi.

Etiketler sinan engin gaf
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