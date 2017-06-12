Sinan Gümüş için Feyenoord iddiası

Hollanda Ligi'ni Ajax'ın önünde lider bitiren Feyenoord için transferde flaş iddialar ortaya atıldı.

Hollanda basınında çıkan habere göre Feyenoord, Hollandalı kanat oyuncusu Eljero Elia'yı Medipol Başakşehir'e satacak. Bir dönem Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Elia'yı Başakşehir'e göndermeye hazırlanan Feyenoord, futbolcunun yerine geçecek ismi de Türkiye'den buldu.

ELIA YERİNE SİNAN GÜMÜŞ!

Hollanda şampiyonunun Galatasaray'da forma giyen 23 yaşındaki Sinan Gümüş'ü transfer etmek istediği belirtildi. Sinan Gümüş'ü isteyen takımlar arasında Napoli, Freiburg ve Hamburg'un olduğu iddia edilirken Sinan'ın da Hollanda'ya gitmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Elia'nın yerini doldurmaya uğraşan Feyenoord'un geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de oynayan Jeremain Lens'i transfer etmesinin ise neredeyse imkansız olduğu belirtildi.