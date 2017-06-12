Ahmet Nur Çebi: Fenerbahçe'yi kıskanıyorum
Rüştü'den olay yaratacak sözler
Valbuena'ya coşkulu karşılama
Özer Hurmacı'dan Muharrem Usta'ya gönderme
Özer Hurmacı'dan Muharrem Usta'ya gönderme
Fikret Orman'dan taraftara teşekkür !
Fikret Orman'dan taraftara teşekkür !
Antalyaspor yıldız isme imzayı attırdı
Antalyaspor yıldız isme imzayı attırdı
Akhisar'da alternatif golcü aranıyor
Akhisar'da alternatif golcü aranıyor
İşte Alpay Özalan'ın yeni takımı
İşte Alpay Özalan'ın yeni takımı
Real Madrid’in eski yıldızına dava şoku !
Real Madrid’in eski yıldızına dava şoku !
Fenerbahçeli yıldızdan Euroleague isyanı
Fenerbahçeli yıldızdan Euroleague isyanı
Galatasaray istedi Manchester City kaptı !
Galatasaray istedi Manchester City kaptı !
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 12 Haziran 2017 21:58

Sinan Gümüş için Feyenoord iddiası

Feyenoord'un Eljero Elia'yı Başakşehir'e satacağı, yerine de Galatasaray'dan Sinan Gümüş'ü transfer edeceği iddia edildi.

Sinan Gümüş için Feyenoord iddiası
A+ A-

Hollanda Ligi'ni Ajax'ın önünde lider bitiren Feyenoord için transferde flaş iddialar ortaya atıldı.

Hollanda basınında çıkan habere göre Feyenoord, Hollandalı kanat oyuncusu Eljero Elia'yı Medipol Başakşehir'e satacak. Bir dönem Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Elia'yı Başakşehir'e göndermeye hazırlanan Feyenoord, futbolcunun yerine geçecek ismi de Türkiye'den buldu.

ELIA YERİNE SİNAN GÜMÜŞ!

Hollanda şampiyonunun Galatasaray'da forma giyen 23 yaşındaki Sinan Gümüş'ü transfer etmek istediği belirtildi. Sinan Gümüş'ü isteyen takımlar arasında Napoli, Freiburg ve Hamburg'un olduğu iddia edilirken Sinan'ın da Hollanda'ya gitmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Elia'nın yerini doldurmaya uğraşan Feyenoord'un geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de oynayan Jeremain Lens'i transfer etmesinin ise neredeyse imkansız olduğu belirtildi.

Sporx

sinan gümüş , elia , feyenoord , galatasaray