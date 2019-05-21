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  4. 21 Mayıs 2019 20:00

Sinan Gümüş'ün Atalanta'ya transfer olacağı iddia edildi

Galatasaray'da Sinan Gümüş dönemi sona ermek üzere. İtalya Serie A'da Napoli, Atalanta'dan İlicic'i kadrosuna katmayı planlıyor. Atalanta ise İlicic'in boşluğunu doldurmak için Sinan Gümüş'e sıcak bakıyor...

Sinan Gümüş'ün Atalanta'ya transfer olacağı iddia edildi
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İtalya Ligi Serie A'da Napoli, Atalanta'nın 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Josip Ilicic'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Serie A'da ikinci sırada bulunan ve Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi garantileyen Napoli, bu sezon Atalanta formasıyla 30 maçta 12 gol 7 asistlik bir performans sergileyen Josip İlicic'i transfer listesinin başına aldı.

Atalanta, Josip İlicic'in ayrılması durumunda alternatif olarak Galatasaray'dan Sinan Gümüş'ü belirledi. Haziran ayında sarı - kırmızılı ekiple sözleşmesi bitecek olan Gümüş'ün Atalanta'ya gitme fikrine sıcak baktığı belirtildi.

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GENOA'YA TRANSFERİ OLMAMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda Genoa da Sinan Gümüş'e teklif götürmüştü ancak Cesare Prandelli'nin takımının küme düşme riskinin yüksek olması, bu transferi engellemişti.

Öte yandan Atalanta, gelecek hafta Sassuolo'yu mağlup etmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlayacak.

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