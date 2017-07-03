Adriano 13 milyon euroya Çin'e gidiyor

Bir süredir Çin kulüplerinin, Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Adriano ile ilgilendikleri öğrenilmişti.



Menajerler aracılığıyla Siyah-Beyazlı kulübün kapısını çalan Uzak Doğu ekiplerinden, yaklaşık 13 milyon Euro'luk bir teklifin geldiği bildirildi.



Beşiktaş'ın, bu para karşısında, 'Hemen satabiliriz' cevabını verdiği ancak söz konusu bonservis bedelinin resmi yollardan kulübe ulaşması istendi.



Tecrübeli sol bekle Guangzhou Evergrande, Shanghai SIPG ve Tianjin Quanjin'in ilgilendiği konuşuluyor.

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