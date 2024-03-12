Ahmet Çakar mikrofonu atıp stüdyoyu terk etti

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan spor programında yorumculuk yapan eski hakem Ahmet Çakar, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı tartışılırken bir anda sinirlenip mikrofonu çıkartıp stüdyoyu terk etti.

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Beyaz TV'de katıldığı programda konuşurken sözü kesilince stüdyoyu terk etti.

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin Pendikspor maçından sonra yaptığı konuşmayı değerlendiren ahmet Çakar, "Selahattin Baki, yaptığı açıklamalarla Trabzonspor - Fenerbahçe maçını yönetecek hakemleri manipüle etmiştir. Üstelik maç Pendikspor'dan alınıp Fenerbahçe'ye verilmiştir. İlk yarının sonuna da gerekli uzatma dakikası eklendi, söylediği gibi kendilerine karşı anormallik olmadı" ifadelerini kullandı.

"Aynısını 1.5 yıl önce 'Ligi bitirtmeyiz' diyen Erden Timur'a da söylemiştim. Artık bu dakikadan sonra Fenerbahçe sportif centilmenlikten bahsedemez. Geçen hafta Okan Buruk ne dedi? 'Türk hakemlerinden memnunum.' dedi. Şimdi kendisine soruyorum, hala memnun musun? Eminim bu söylediklerinden pişman olmuştur." diyen Ahmet Çakar sözünün kesilmesi üzerine canlı yayında stüdyoyu terk etti.