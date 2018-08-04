Al Pepe'yi ver Aboubakar'ı

BEŞİKTAŞ’IN tecrübeli yıldızı Pepe için bir başka iddia Portekiz’den geldi. Wolverhampton ve C.Palace gibi İngiliz ekiplerinin talip olduğu Pepe’nin bu kez Porto’ya transfer olma ihtimali doğdu. Çünkü Portekiz Correio da Manha gazetesi, Beşiktaş’ın Aboubakar’a karşılık Pepe’yi önerdiğini iddia etti. Siyah-Beyazlı yöneticilerin daha önce bir fırsat doğması halinde transfer etmek istedikleri Aboubakar’a karşı Pepe’nin yanında bir miktar para önerdikleri de belirtildi. Ancak Porto bu oyuncu için 20 milyon euroluk Finansal Fair Play açığını kapatmak istiyor. O yüzden bu takas çok zor.

(Akşam)