  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. 04 Ağustos 2018 14:28

Al Pepe'yi ver Aboubakar'ı

Portekiz basını Beşiktaş’ın çok istediği Aboubakar’ı transfer etmek için Porto’ya, Pepe ve üste para önerdiğini iddia etti.

Al Pepe'yi ver Aboubakar'ı
A+ A-

BEŞİKTAŞ’IN tecrübeli yıldızı Pepe için bir başka iddia Portekiz’den geldi. Wolverhampton ve C.Palace gibi İngiliz ekiplerinin talip olduğu Pepe’nin bu kez Porto’ya transfer olma ihtimali doğdu. Çünkü Portekiz Correio da Manha gazetesi, Beşiktaş’ın Aboubakar’a karşılık Pepe’yi önerdiğini iddia etti. Siyah-Beyazlı yöneticilerin daha önce bir fırsat doğması halinde transfer etmek istedikleri Aboubakar’a karşı Pepe’nin yanında bir miktar para önerdikleri de belirtildi. Ancak Porto bu oyuncu için 20 milyon euroluk Finansal Fair Play açığını kapatmak istiyor. O yüzden bu takas çok zor. 

(Akşam)

pepe , aboubakar
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM