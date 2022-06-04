Ali Koç adaylığını resmen açıkladı
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun başkanlığındaki Kulüpler Birliği Vakfı toplantılarına katılmama kararı aldıklarını açıklayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı için adaylığını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig ekipleri tarafından oluşan Kulüpler Birliği Vakfı için Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç harekete geçti.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun başkanlığında birlikteki toplantılara katılmama kararı aldıklarını açıklayan Koç, resmen aday oldu.
Ali Koç, geçtiğimiz hafta katıldığı bir canlı yayın programında Kulüpler Birliği Başkanlığı için aday olmayı düşündüğünü söylemişti.
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