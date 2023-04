Arda Güler'den şampiyonluk açıklaması

Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler, şampiyonluk yarışını değerlendirerek, “Eminiz ki, her maçımızı kazanırsak hem ligi hem kupayı kazanırız. Rakiplerimiz puan kaybedecek. 6’da 6 yaptığımız takdirde inşallah şampiyon oluruz” dedi.

Fenerbahçe’nin ve Türk futbolunun büyük umutlar beslediği Arda Güler, Fenerbahçe Televizyonu’nda yayınlanan ‘Günün Röportajı’ programına konuk oldu. 18 yaşındaki genç futbolcu, şampiyonluk yarışı ve takımın durumu hakkında konuştu.

Arda Güler'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Öncelikle tüm taraftarlarımızın, herkesin bayramını kutluyorum. Sevdiklerinizle nice güzel bayramlar dilerim. 2 gün sonra maçımız var. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Benim için böyle bir ortamda bulunmak çok büyük bir deneyim ve tecrübe. Ligde 6 maçımız var. Maç maç bakıp, her iki kulvarda da elimizden geleni yapmak istiyoruz. İki hedef için de istekliyiz. Eminiz ki, her maçımızı kazanırsak hem ligi hem kupayı kazanırız. Rakiplerimiz puan kaybedecek. 6’da 6 yaptığımız takdirde inşallah şampiyon oluruz. Son dakikalarda gelen goller bizi çok mutlu ediyor ama buna alışmamamız gerekiyor ki taraftarlarımız rahat rahat maç izlesinler, biz de rahat rahat oynayalım. Aynı zamanda bu bizim ne kadar güçlü bir takım olduğumuzu gösteriyor. Hepimizin büyük karakter ortaya koyduğunu gösteriyor. Bunun için de ayrıca mutluyuz. Gollerden sonraki sevinçler her şeyi özetliyor. Ne kadar inandığımızı gösteriyor. Son ana kadar mücadelemize devam edeceğiz. İnşallah şampiyon olacağız.

“TARAFLI-TARAFSIZ HERKES TARAFINDAN ÇOK SEVİLİYORUM”

Destek her oyuncu için önemli ama özellikle benim gibi genç oyunculara bu durum çok fazla özgüven veriyor. Taraflı-tarafsız herkes tarafından çok seviliyorum. Bunun için tekrardan herkese çok teşekkür ederim. Ben de bu desteklerini karşılıksız bırakmamak için elimden geleni yapıyorum, yapmaya da devam edeceğim. Takım içindeki herkesle aram çok iyi. Hepsi bana çok yardımcı oluyor. İlk senem, bazı şeyleri ilk defa yaşıyorum. Aynı zamanda ağabey, arkadaş ve kardeş gibi davranıyorlar. Kimseyle hiçbir problemim yok. Bana çok çalışmam gerektiğini herkes söylüyor. Karakterimin çok düzgün olduğunu ve böyle devam etmem gerektiğini belirtiyorlar. ‘Kimseye kulak asma. Herkes sana bir şeyler söyleyecek. Kendin gibi devam et’ gibi tavsiyelerde bulunuyorlar. Ben de öyle devam ediyorum.

“İÇ SAHA MAÇLARINDA FUTBOL OYNAMAKTAN DAHA ÇOK KEYİF ALIYORUM”

Üzerimde baskı hissetmiyorum. Keyif almaya çalışıyorum. Bunlar küçüklük hayallerimdi. Futbol oynama zaten hepimizin olduğu gibi benim için de çok büyük mutluluk kaynağı. Herkesin benden çok şey beklediğini biliyorum. İlk başlarda aslında ben de korkuyordum, üzerimde baskı olacak mı, nasıl yapacağım diye ama sahaya çıktığımda her şeyi unutuyorum. Sadece futboldan keyif alıyorum. Bu da bana yardımcı oluyor. Futbol oynamayı çok seviyorum. Futbolla doğdum. Kendimi bildim bileli futbol oynuyorum. Özellikle iç saha maçlarında futbol oynamaktan daha çok keyif alıyorum. Her zaman çalışmamız lazım. İdmanlardan sonra yaptıklarımıza devam etmemiz lazım. Sürekli çalışıyorum. Beni var eden şeyler var ve bunları daha mükemmel yapmalıyım. Bunları bir iki kere yapmak yetmiyor. Her zaman çalışıyorum ki bunları her zaman yapabileyim.

OYNADIKÇA GOL ATACAĞIM, İNANIYORUM”

Takım antrenmanlarından önce fitness çalışmalarımız oluyor. Ben de ekstra fitness yapıyorum. İdmanlardan sonra da topla çalışıyorum. Şut, frikik. Çok önemli. Fırsat geldiğinde hazır olmamız gerekiyor. Hep çalışmalıyız. Oynadıkça gol atacağım, inanıyorum. Küçüklükten itibaren Alex’i çok fazla izledim. Mesut ağabeyi çok izlemiştim. Şimdi Odegaard ve De Bruyne’yi çok izliyorum. Çok üst seviye oyuncular. Futbolu izlemek, futbolla ilgili sohbet etmek de çok keyifli. Dünya futbolunu takip ediyorum. Bizim de modern futboldaki yeniliklere adapte olmamız gerekiyor. O yüzden izlemek de önemli. Belki yapacağım her hareket küçükler tarafından örnek alınacak. O yüzden çok daha fazla dikkatli olmam lazım. Ben de küçükken birilerini örnek alıyordum. Şimdi de onlar beni örnek alıyorsa, çok mutlu oluyorum. İnşallah onlar da hayallerine kavuşabilirler.

“İNANIYORUZ, İNŞALLAH HEDEFE ULAŞACAĞIZ”

Az önce de dediğim gibi üzerimde baskı hissetmiyorum. Baskı değil de bunu mutluluk ve keyif alarak yapmamız lazım. Bunu baskıdan mutluluğa çevirmeye çalışıyorum. Lig de son 6 maçımız var. Her maça final gözüyle bakıyoruz. Böyle baktığımız için de bazen son dakika golleri geliyor. İnanıyoruz, inşallah hedefe ulaşacağız. Beşiktaş maçı bizim için zor maçtı. O mağlubiyet üzücü oldu ama ondan sonra büyük takım gibi reaksiyon vermemiz gerekiyordu ve son oynadığımız maçlar bunun göstergesi. Takım içinde inanç çok konuşuluyor. Önce bizim inanmamız lazım. Taraftarlarımızın da desteğiyle bu inancı sürdürürsek, yapacağımıza inanıyoruz. İnanırsak ve inancımızı saha içinde gösterirsek, bence en kilit nokta bu. Medipol Başakşehir maçı hak ettiğimiz bir galibiyetti ve sonrasında herkes çok mutluydu. Son dakika golüyle de bu mutluluğumuz katlandı.

“ATTIĞIM EN ÖNEMLİ GOL, DİNAMO KİEV MAÇINDAKİ GOLÜMDÜ”

Bu zamana kadar attığım en önemli gol, Dinamo Kiev maçındaki golümdü. O gün gruptan da lider çıkmıştık. Takım içinde de Miha Zajc’ın Karagümrük’e attığı gol, çok önemli ve anlamlıydı.

“TARAFTARLARIMIZIN DESTEĞİYLE DAHA İYİ TAKIM OLUYORUZ”

Taraftarlarımız bizlere sonuna kadar inanmaya devam etsinler. Biz inanıyoruz ve yapabileceğimizi de biliyoruz. Onların inancını da hissediyoruz. Sadece bu desteğe devam etmelerini istiyoruz. Destekleri ile daha iyi takım oluyoruz. Genç kardeşlerim de her zaman çalışmaya devam etsinler. Bazen hayatta zor zamanlar oluyor. Hayallerine olan inançları azabilir ama çok çalışmaya devam ederlerse o günler herkes için gelecek."

Transfermarkt’a göre değeri 11 milyon Euro olarak gösterilen Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla bu sezon çıktığı 26 maçta 4 gol attı, 4 asist yaptı.