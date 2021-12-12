Batshuayi attı Beşiktaş coştu! 4-2

Sergen Yalçın'ın istifası sonrası ilk maçına çıkan Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında kendi evinde KayseriSpor'u 4-2 yenmeyi başardı. Kara kartallar bu skorla haftalardır süren galibiyet özlemine de son verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, evinde Yukatel Kayserispor'u 4-2 yendi.

Vodafone Park'ta oynanan mücadelede siyah-beyazlıların golleri 45+1'de Cyle Larin, 84 ve 89. dakikalarda Mitchy Batshuayi ve 90+7'de Güven Yalçın'dan gelirken, konuk ekibin gollerini 38 ve 71. dakikalarda Mame Thiam kaydetti.

Beşiktaş bu sonuçla ligde 5 maç sonra kazandı ve puanını 24'e yükseltti.

TAKIMIN BAŞINDA ÖNDER KARAVELİ YER ALDI

Sergen Yalçın'ın görevinden ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına giren siyah-beyazlı takım, altyapı antrenörlerinden Önder Karaveli yönetiminde sahada yer aldı. Karaveli'nin yanı sıra takımın eski oyuncularından Serdar Topraktepe de yardımcı antrenör olarak kulübede bulundu.

GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

Karşılaşmaya etkili başlayan Kayserispor, 38. dakikada Thiam'la öne geçti. Bu dakikadan sonra rakip kalede baskını artıran siyah-beyazlılar, 45. dakikada Larin'le skora denge getirdi. İkinci yarının büyük bölümünde iki takım da sahada varlık gösteremezken son 20 dakika nefes kesti. 71. dakikada Thiam kendisinin ve takımının 2. golünü atarak Kayseri'yi öne geçirdi. Bu gole 84. ve 89. dakikada Michy Batshuayi ile 90+6. dakikada Güven Yalçın cevap verdi.

SAHADA 7 FARKLI İSİM

Önder Karaveli, Borussia Dortmund maçına göre Yukatel Kayserispor karşısında 7 farklı isme görev verdi.

Kasımpaşa karşılaşmasında ilk 11'de oynayan ve hafta içinde de Borussia Dortmun karşısında görev alan Josef de Souza ile Welinton, sarı kart cezaları nedeniyle Yukatel Kayserispor maçında takımlarını yalnız bıraktı.

Borussia Dortmund maçında sağ bekte oynayan Necip Uysal da kırmızı kart cezası nedeniyle Yukatel Kayserispor maçında kadroda yer alamadı. Ligin 14. haftasında GZT Giresunspor ile oynanan maçta kırmızı kart gören Necip 2 maç cezası nedeniyle Kasımpaşa karşılaşmasının ardından Yukatel Kayserispor karşısında da görev alamadı.

Şampiyonlar Ligi maçında ilk 11'de oynayan Francisco Montero, Umut Meraş, Mehmet Topal ve Kenan Karaman, Yukatel Kayserispor maçında yedekler arasında bulundu.

Karaveli bu 7 ismin yerine Yukatel Kayserispor maçında Domagoj Vida, Valentin Rosier, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Serdar Saatçı, Rıdvan Yılmaz ve Rachid Ghezzal'ı sahaya sürdü.

Borussia Dortmund maçında ilk 11'de oynayan Ersin Destanoğlu, Can Bozdoğan, Cyle Larin ve Michy Batshuayi Yukatel Kayserispor maçında da aynı şansı buldu.