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  5. Beşiktaş antrenmanında deprem: Burak Yılmaz yıldız ismi kovdu

Beşiktaş antrenmanında deprem: Burak Yılmaz yıldız ismi kovdu

Beşiktaş antrenmanında deprem: Burak Yılmaz yıldız ismi kovdu
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Şenol Güneş'in istifası sonrasında Beşiktaş Teknik Direktörlüğü görevine getirilen Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın yeni transferi Ante Rebic'i antrenmandan kovdu.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından yapılacak genel kurula kadar takımın emanet edildiği Burak Yılmaz, Gaziantep FK maçı öncesi yapılan antrenmanda isteksiz tavırları ve istediklerini yapmaması nedeniyle 'Haydi kardeşim, çık idmandan' dedi ve yeni transfer Ante Rebic'i antrenmandan kovdu.

Serdar Sarıdağ'ın haberine göre Beşiktaş, Ante Rebic'i sezon başında 2.5 milyon euro garanti ücret ve 280 bin euro imza parasıyla 2 yıllığına kadrosuna katmıştı. 30 yaşındaki Hırvat hücumcu, oynadığı 9 resmi maçta 205 dakika süre aldı ve skora gol - asist katkısı yapamadı.

 

 

Etiketler ante rebic beşiktaş burak yılmaz
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