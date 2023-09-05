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  5. Beşiktaş Eric Bailly'i resmen açıkladı

Beşiktaş Eric Bailly'i resmen açıkladı

Beşiktaş Eric Bailly'i resmen açıkladı
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Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’da forma giyen savunma oyuncusu Eric Bailly’i kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Beşiktaş’a hoş geldin Eric Bailly. Kulübümüz, Fildişili defans oyuncusu Eric Bailly’nin nihai transferi hususunda Manchester United ile anlaşmaya varmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Eric Bailly’e şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız” ifadelerine yer verildi.

Daha önce Espanyol, Villarreal, Machester United ve Marsilya’da oynayan 29 yaşındaki defans oyuncusu 49 kez de ülkesi Fildişi Sahili formasını giyip 2 gol kaydetti.

DHA

Etiketler Beşiktaş beşiktaş Eric Bailly transfer
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