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Beşiktaş eski futbolcusuna 2.5 milyon Euro tazminat ödeyecek

Beşiktaş eski futbolcusuna 2.5 milyon Euro tazminat ödeyecek
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Beşiktaş, eski futbolcusu Victor Ruiz Torre'ye fesih tazminatı olarak 2 milyon 248 bin 538,93 Euro ve 270 bin Euro kesinti ücreti ödeyecek.

Beşiktaş kulübünden konuya ilişkin Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde şu ifadelere yer verildi:

“20 Aralık 2023 Court of Arbitration for Sport – CAS (Spor Tahkim Mahkemesi) kararına göre, Şirketimiz ile kontratını 15 Temmuz 2020 yılında feshetmiş olan Profesyonel A Takım oyuncusu Victor Ruiz Torre'ye fesih tazminatı olarak 2.048.538,93 EUR ve Covid-19 pandemisi dolayısıyla yapılmış olan 270.000 EUR tutarındaki ücret kesintisinin, ilgili dönemleri dikkate alarak hesaplanacak yıllık 5% faizi de kapsayacak şekilde ödenmesine hükmedilmiştir.  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Etiketler Beşiktaş beşiktaş tazminat Victor Ruiz Torre KAP
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