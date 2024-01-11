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Beşiktaş eski futbolcusuna 2.7 milyon Euro tazminat ödedi

Beşiktaş eski futbolcusuna 2.7 milyon Euro tazminat ödedi
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Beşiktaş, eski futbolcusu Victor Ruiz ile ilgili ödemelerin gerçekleştiğini ve uyuşmazlık dosyasının kapandığını açıkladı.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Victor Ruiz, 489 bin Euro alacağının zamanında ödenmemesi nedeniyle sözleşmesini tek taraflı fesh etmişti. Bunun üzerine CAS, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Victor Ruiz'e bakiye ücret ve faiziyle birlikte fesih tazminatı ödemesine karar vermişti. Siyah-beyazlı ekip, İspanyol futbolcunun alacaklarının ve yargılama masraflarının ödendiğini duyurdu. Beşiktaş, 2 milyon 728 bin 838 Euro ödeyerek uyuşmazlık dosyasını kapattığını ve olası bir transfer yasağının önüne geçtiğini açıkladı. Beşiktaş'tan konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şu şekilde: 

"Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Victor Ruiz Torre arasında 7 Ağustos 2019 tarihinde imzalanan, 31 Mayıs 2022 bitiş tarihli sözleşme çerçevesinde, oyuncunun 489 bin Euro tutarındaki ücretinin süresinde ödenmemesi nedeniyle oyuncu sözleşmesini 15 Temmuz 2020 tarihinde tek taraflı olarak feshetmiştir. 

22.12.2023 tarihinde şirketimizce KAP'ta açıklandığı üzere, taraflar arasındaki uyuşmazlığa ilişkin olarak Spor Tahkim Mahkemesi (Court of Arbitration for Sport “CAS”) tarafından 20 Aralık 2023 tarihinde verilen karara göre ise, şirketimizin Victor Ruiz Torre’ye bakiye ücret ve fesih tazminatını yıllık 5% faizi ile ödemesine karar verilmiştir.

Kulübümüz bu doğrultuda;

* Futbolcunun bakiye alacağı kapsamında 270.000 EURO ve vade tarihlerinden ödeme tarihine kadar işleyen yıllık %5 faizini,

* Fesih tazminatı kapsamında ise 2.048.538,93 EURO ve bu tazminat tutarına 22 Temmuz 2020 tarihinden ödeme tarihine kadar işleyen yıllık %5 faizini,

* Yargılama gideri kapsamında 6.000 CHF ile birlikte; toplamda 2.728.838 EURO ödeyerek uyuşmazlık dosyasını kapatmış ve olası bir transfer yasağının önüne geçmiştir."

DHA

Etiketler Beşiktaş beşiktaş Victor Ruiz tazminat
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