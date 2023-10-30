Beşiktaş evinde 3 puanı kaptı! 2 gol, 2 kırmızı kart

Süper Lig'in 10. haftasında kendi sahasında Beşiktaş, evinde konuk ettiği Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı Beşiktaş 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 63. dakikada Salih Uçan, 75. dakikada ise Cenk Tosun'dan geldi.

Beşiktaş'ın ilk golünü atan Salih Uçan, Süper Lig tarihinde ilk kez kafa golü attı.

İKİ TAKIM 10 KİŞİ KALDI

Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic 80 ve 85. dakikalarda çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Gaziantep'te ise Furkan Soyalp, 56 ve 90+3. dakikalarda gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal 21. dakikada sakatlanarak kenara geldi. Onun yerine Yakup Arda Kılıç oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 19 yaptı. Gaziantep FK ise 9 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk olacak. Gaziantep ise Rizespor ile karşılaşacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Onur, Necip, Bailly, Bakhtiyor, Salih, Gedson, Chamberlain, Rashica, Ghezzal, Cenk

Gaziantep FK: Nita, Mustafa, Arda, Djilobodji, N'Koulou, Junior Morais, Furkan, Maxim, Riascos, Gradel, Dragus

Karşılaşmadan önemli anlar | Beşiktaş 2-0 Gaziantep FK

90' KIRMIZI KART | Gaziantep FK'de Furkan, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

90' Karşılaşmanın sonuna 4 dakika ilave edildi.

90' Kaleyi tam karşıdan gören Furkan Soyalp çok sert vurdu. Ersin Destanoğlu üstüne gelen şutta hata yapmadı.

89' Konuk ekipte Max Gradel oyundan alındı. Oyuna giren isim Salem M'Bakata.

88' Gaziantep FK'da Max Gradel sakatlık yaşıyor.

87' Alexandru Maxim'in ceza sahası içine doğru kullandığı serbest vuruşta Arda Kızıldağ'ın kafasını Ersin Destanoğlu rahat bir şekilde kurtardı.

86' KIRMIZI KART | Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic, ikinci sarı karttan kırmızı kart görüyor.

85' Gradel'den sıyrılan Muleka yerde kaldı. Max Gradel sarı kart görüyor.

81' Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic sarı kart gördü.

80' Kaleyi cepheden gören yerde Cenk Tosun ceza sahasından dışarıda vurdu. Top yan direkten oyun alanına döndü.

79' Kısa pasla kullanılan kornerde Gradel sağ kanattan ortaladı. Arda'nın kafa vuruşu Ersin'de kaldı.

79' Sağ kanattan atak geliştiren konuk ekip korner kazandı.

78' Onur Bulut'un pasında Cenk Tosun tek pasla Rashica'yı düşündü ancak top hızlı, taç.

77' Beşiktaş tribünleri yönetimi ikinci golün ardından da istifaya davet ediyor.

76' Ceza sahası içi sağ çaprazında Rashica'nın ortasına arka direkte iyi yükselen Cenk Tosun, kaleci Nita'yı geçerek farkı ikiye çıkardı.

75' GOL | Cenk Tosun, farkı ikiye çıkaran golü kaydediyor.

67' Gaziantep FK'da Lazar Markovic oyuna girerken Brayan Riascos oyundan alındı.

67' Beşiktaş'ta Salih Uçan oyundan alınırken Amir Hadziahmetovic oyuna dahil oldu.

64' Beşiktaş tribünleri golün ardından Beşiktaş yönetimini istifaya davet ediyor.

64' Salih Uçan bu sezonki ilk golünü kaydetti.

64' Alex Oxlade-Chamberlain'in ortasında iyi yükselen Salih Uçan topu kafayla ağlara yolladı.

63' GOL | Salih Uçan, Beşiktaş'ı öne geçiren golü kaydediyor.

57' Alex Oxlade-Chamberlain'in kullandığı köşe vuruşunda Gaziantepli oyuncular ön direkte topu karşıladı.

56' Gaziantep FK'da Gedson'a faul yapan Furkan Soyalp sarı kart gördü.

54' Beşiktaş'ta teknik sorumlu Burak Yılmaz sarı kart gördü.

53' Gradel'in sağ kanattan ceza sahasına yolladığı topta Dragus bomboş pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Dragus'un aşırttığı top kalenin üstünden dışarı çıktı.

48' Rakiplerinden sıyrılan Yakup Arda, N'Koulou'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Mete Kalkavan, N'Koulou'ya sarı kartını gösterdi.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Bakhtiyor Zaynutdinov'un sol kanattan ortasında Nicolas N'Koulou kritik müdahaleyle topu kornere yolladı.

45' İlk yarının sonuna 4 dakika ilave edildi.

44' Beşiktaş penaltı bekliyor. Ceza sahası içinde kalabalığın içine giren Gedson Fernandes yerde kaldı. Hakem, devam kararı verdi.

43' Bakhtiyor Zaynutdinov'un ceza sahası içine yolladığı topu konuk ekibin oyuncuları karşıladı.

42' Bakhtiyor Zaynutdinov'un getirdiği topta Gedson sol kanatta topu aldı. Rakibinden sıyrılmak isteyen Portekizli oyuncu topu kaybetti.

37' Kaleyi karşısına alan Bakhtiyor Zaynutdinov sol çaprazdan çok sert vurdu. Kaleci Nita yine başarılı.

35' Gaziantep FK'da rakibine faul yapan Denis Dragus sarı kart gördü.

26' Ceza yayı üzerinde topu alan Chamberlain rakibinden çok güzel sıyrıldı. İngiliz futbolcunun vuruşu savunmaya çarpıp az farkla kornere gitti.

21' 2005 doğumlu Yakup Arda Kılıç, ilk kez Süper Lig maçında forma şansı buldu.

21' Siyah Beyazlılarda genç oyuncu Yakup Arda Kılıç, Ghezzal'ın yerine oyuna dahil oldu.

19' Beşiktaş'ta Ghezzal sakatlık yaşıyor. Oyuna devam edemeyecek.

15' Gaziantep FK etkili gelmeye devam ediyor. Yine sol kanattan gelen konuk ekipte Maxim'in ortasında Riascos ön direkte vurdu. Top yan ağlarda kaldı.

14' Kullanılan köşe vuruşunda Furkan Soyalp'in vuruşunu Ersin yine kornere yolluyor.

13' Riascos'un sol kanattan içeriye pasında top Bailly'den sekti. Seken topu alan Gradel ceza alanı içinden vurdu. Top Ersin'den kornere gitti.

6' Papy Djilobodji'in uzun pasında topu alan Maxim, sol kanattan ceza alanının içine çevirdi. Bakhtiyor Zaynutdinov araya girerek mutlak GOL pozisyonunu önledi.

4' Beşiktaş'ta ayağına darbe alan Ghezzal sakatlık yaşıyor.

3' Hızlı çıkan Beşiktaş'ta Rashica'nın Cenk'e pası çok hızlı. Kaleci topa sahip oldu.

2' Maxim'in ceza sahası içine ortasını Beşiktaş savunması karşıladı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

10 MAÇTA 5 GALİBİYET

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 16 puan yazdırdı.

Oynadığı maçların 3'ünü kazanan ve 6'sından mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 9 puan elde etti.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Mert Günok'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Bailly, Amartey, Colley, Masuaku, Umut Meraş ve Tayfur Bingöl ile hastalıkları bulunan Rosier ve Aboubakar maç kadrosunda yer alamayacak.

Gaziantep FK'de tedavisi süren Albian Ajeti dışında sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

İKİ TAKIM ARASINDA LİGDE 9. RANDEVU

Beşiktaş, Gaziantep FK ile Süper Lig'de 9. kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı ekip, 2019-2020 sezonundan bu yana oynanan 8 mücadelede 1'i hükmen olmak üzere 4 galibiyet aldı.

Söz konusu maçların 2'sini Gaziantep FK kazanırken, 2'si ise beraberlikle sonuçlandı.