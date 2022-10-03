Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi sonrası Valerien Ismael için dikkat çeken çıkış

Vodafone Park'ta oynanan ve 0-0 beraberlikle sona eren Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yorumlayan Beşiktaş'ın ve A Milli Takım'ın eski golcüsü Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın tartışılan teknik direktörü Valerien Ismael için "Sonun hiç iyi değil" dedi.

TRT Spor'da konuşan Beşiktaş'ın eski golcüsü Nihat Kahveci, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini yorumladı.

Fenerbahçe'nin ilk yarı daha iyi, Beşiktaş'ın da ilk yarıdaki futbolunun hayal kırıklığı olduğunu ifade eden Nihat Kahveci, "Beşiktaş, ikinci yarıda Ghezzal faktörüyle Beşiktaş'ın çehresi değişti." dedi.

Oyuncu değişikliklerinde iki teknik adamın da geç kaldığını ifade eden Nihat Kahveci, "Mesela Dele Alli'ye 70 dakika nasıl sabrettin? Diğer taraftan "İrfan Can için, Pedro için nasıl sabrettin?" derim. Crespo orta sahanın en iyisiydi ama sarı kartı olduğu için Jesus risk almadı." dedi.

Valerien Ismael'i eleştiren Nihat Kahveci, "Eğer bundan sonraki maçlarda dokunuşları olmazsa ben Beşiktaş'taki geleceğini iyi görmüyorum. Bugün kazansa da bunu söyleyecektim. Hoca oyuna geç müdahale ediyor, enerji muhteşem ama saha içindeki dokunuş bende sınıfta kalıyor." dedi.