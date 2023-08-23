  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Beşiktaş, Kerem Kalafat ile yollarını ayırdı! İşte yeni takımı...

Beşiktaş, Kerem Kalafat ile yollarını ayırdı! İşte yeni takımı...

Beşiktaş, Kerem Kalafat ile yollarını ayırdı! İşte yeni takımı...
Güncelleme:

Beşiktaş'ta genç oyuncu Kerem Kalafat ile yollar ayrıldı. 22 yaşındaki genç oyuncu Ahlatçı Çorum FK ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş genç oyuncu Kerem Kalafat ile yolların ayrıldığını duyurdu. Genç oyuncunun yeni takımı da belli oldu.

Yapılan açıklamada, "Kerem Kalafat'la Yollarımız Ayrıldı. Kulübümüzle profesyonel futbolcu Kerem Kalafat arasındaki sözleşme sonlandırılmıştır. Kerem Kalafat'a futbol kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

TFF 1.Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, daha önce prensipte anlaştığı Kerem Kalafat için kulübü Beşiktaş'la da anlaşmaya vardı. 22 yaşındaki sağ bek, kısa süre içinde Çorum'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Kerem Kalafat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Beşiktaş'tan ayrıldığını duyurdu.

İşte Kerem Kalafat'ın açıklamaları:

"9 yaşında yavru kartal olarak girdiğim kulüpten Beşiktaş'ın yetiştirdiği profesyonel bir futbolcu olarak ayrılıyorum.

Bu zamana kadar çocukluğumun, 12 senemin geçtiği Beşiktaş kulübümde şanlı formayı giymenin hayaliyle yaşadım ve o şanlı forma ile sahada olduğum her an elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım.

Beşiktaş'a geldiğim günden beri üzerimde emeği olan tüm altyapı hocalarıma, A takım teknik direktörlerime, tesis çalışanlarına ve idari kadroya sonsuz teşekkürlerimi sunarım

Hayatımın en güzel günlerini geride bırakarak yeni maceralara atıldığımı duyurmak istiyorum. Desteğini benden bir an bile esirgemeyen Beşiktaş Aileme sonsuz teşekkürler ediyorum Hakkınızı Helal Edin.. Kerem Kalafat"

Etiketler Beşiktaş kerem kalafat beşiktaş çorum fk
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin turizm cennetinde salgın alarmı
Hande Sarıoğlu bu sefer çamaşırından, kıyafetine, makyajına kadar Barbie oldu
Simge Sağın'dan turuncu mayosuyla ''yaz bitmedi'' dedi
Deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den kritik uyarı
Korkulan oldu; yeni varyantla birlikte maskeler geri döndü
Bir ilimizde daha büyük deprem! Çevre illerde sallandı
AK Parti ve MHP kulislerinde sürpriz görüşme: Genel af mı geliyor ?
12 yaşındaki kıza tecavüz eden sığınmacıdan şok savunma
Defne Samyeli'den ''52 yaşında olduğuna kim inanır'' pozları
Çanakkale'de yangın dinmiyor: 6 yerleşim yeri için tahliye kararı