Beşiktaş - Malatyaspor: 3-1

por Toto Süper Lig’de 30. haftanın kritik karşılaşmasında Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Galatasaray ve Medipol Başakşehir’in kazandığı haftada önemi artan karşılaşmayı ev sahibi Beşiktaş, 3-1 kazandı ve oldukça zorlandığı maçın ardından kritik bir üç puan elde etti.

Beşiktaş bu sonuçla puanını 62’ye çıkardı ve zirve takibini sürdürdü. Evkur Yeni Malatyaspor ise 1-1’den sonra uzun süre direndiği maçta mağlup oldu ve 38 puanda kaldı.

Siyah-beyazlıların gollerini Alvaro Negredo (13), Anderson Talisca (81) ve Ricardo Quaresma (88) kaydetti. Konuk ekibin tek sayısı ise 33’te Mickael Pereira’dan geldi.

Talisca bu sezon ligdeki 13. golünü kaydetti ve Beşiktaş’ın ligdeki en golcü oyuncusu durumuna geldi. Negredo ise ligdeki gol sayısını 7’ye çıkardı. 88’de Quaresma ise oldukça şık bir serbest vuruş golüne imza attı ve ligdeki 4. golünü kaydetti.