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Beşiktaş orta saha için İngiliz anahtarını buldu

Beşiktaş orta saha için İngiliz anahtarını buldu
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Emrecan Bulut, Jean Onana ve Daniel Amartey transferleriyle transfer sezonunun en yavaş takımlarından biri olan Beşiktaş, İngiliz orta saha futbolcusuna 3 yıllık sözleşme teklif etti.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Emrecan Bulut, Jean Onana ve Daniel Amartey’i kadrosuna kattı.

Kadrosunu güçlendirmek için takviyelere devam etmesi beklenen siyah beyazlı takım orta saha bölgesi için önemli bir ismi gündemine aldı.

Sercan Dikme’nin haberine göre Beşiktaş, İngiliz ekibi Liverpool’dan ayrılan Alex Oxlade-Chamberlain’e 3 yıllık sözleşme teklif etti. Taraflar arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Öte yandan futbolcunun İngiltere’den beklediği teklifleri alamaması durumunda Beşiktaş’ta oynamayı düşüneceğini yönetime iletti.

Transfermarkt’a göre değeri 7 milyon euro olarak gösterilen 29 yaşındaki Chamberlain, geçen sezon çıktığı 13 maçta 1 gol attı.

Etiketler Beşiktaş Alex Oxlade-Chamberlain transfer beşiktaş şenol güneş
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