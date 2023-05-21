Beşiktaş taraftarından ''Meclis'te Hizbullah istemiyoruz'' tezahüratı

Dolandırıcılardan şeytani yöntem! Avukatlarla bir olup tuzağa düşürdüler

Tarlada şaşkına çeviren manzara... Her yeri pet şişelerle donattı

Yeniay ve 22 Mayıs haftası burç yorumları...

Futbol maçında tribünler karıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var