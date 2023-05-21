Beşiktaş taraftarından ''Meclis'te Hizbullah istemiyoruz'' tezahüratı
Adana Demirspor maçında deplasman tribününde bulunan Beşiktaşlı taraftarlar, "Meclis'te Hizbullah istemiyoruz" tezahüratı yaptı.
Fenerbahçe taraftarının, Trabzonspor maçında başlattığı Hizbullah tepkisi, Adana Demirspor-Beşiktaş maçında da devam etti.
Süper Lig 35. haftasında, Adana Demirspor deplasmanında takımını yalnız bırakmayan binlerce Beşiktaş taraftarı, stadı “Mecliste Hizbullah istemiyoruz” tezahüratı ile inletti.
Skorun 3-1 olmasıyla galibiyet kutlamasına başlayan Beşiktaşlı taraftarlar, İzmir Marşı’nı okuduktan sonra “Mecliste Hizbullah istemiyoruz” diye bağırdı.
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