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Beşiktaş taraftarından ''Meclis'te Hizbullah istemiyoruz'' tezahüratı

Beşiktaş taraftarından ''Meclis'te Hizbullah istemiyoruz'' tezahüratı
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Adana Demirspor maçında deplasman tribününde bulunan Beşiktaşlı taraftarlar, "Meclis'te Hizbullah istemiyoruz" tezahüratı yaptı.

Fenerbahçe taraftarının, Trabzonspor maçında başlattığı Hizbullah tepkisi, Adana Demirspor-Beşiktaş maçında da devam etti.

Süper Lig 35. haftasında, Adana Demirspor deplasmanında takımını yalnız bırakmayan binlerce Beşiktaş taraftarı, stadı “Mecliste Hizbullah istemiyoruz” tezahüratı ile inletti.

Skorun 3-1 olmasıyla galibiyet kutlamasına başlayan Beşiktaşlı taraftarlar, İzmir Marşı’nı okuduktan sonra “Mecliste Hizbullah istemiyoruz” diye bağırdı.

 

Etiketler Beşiktaş beşiktaş hüda par hizbullah meclis tbmm
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