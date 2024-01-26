Beşiktaş - Trabzonspor maçının tarihi belli oldu
Süper Lig'in 24'üncü haftasında Beşiktaş'ın Trabzonspor'u konuk edeceği karşılaşma 4 Şubat Pazar günü oynanacak.
Süper Lig'de 24 ve 25'inci haftanın maç programı açıklandı. Beşiktaş'ın Trabzonspor'u konuk edeceği derbi maçın tarihi de belli oldu.
24'üncü haftada oynanacak derbi müsabakasında iki takım 4 Şubat Pazar günü karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'ndaki mücadelede ilk düdük saat 19.00'da çalacak.
TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 24 ve 25. haftanın karşılaşma programları şu şekilde:
24. hafta:
2 Şubat Cuma
17.00 Ankaragücü - Sivasspor
17.00 Hatayspor - Fatih Karagümrük
20.00 Samsunspor - Galatasaray
3 Şubat Cumartesi
13.30 Çaykur Rizespor - Konyaspor
16.00 RAMS Başakşehir - İstanbulspor
19.00 Gaziantep Fk - Kayserispor
19.00 Antalyaspor- Fenerbahçe
4 Şubat Pazar
13.30 Pendikspor- Adana Demirspor
16.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor
19.00 Beşiktaş - Trabzonspor
25. hafta:
9 Şubat Cuma
20.00 Adana Demirspor - Kasımpaşa
10 Şubat Cumartesi
16.00 Fatih Karagümrük - Pendikspor
19.00 Galatasaray - RAMS Başakşehir
11 Şubat Pazar
13.30 Sivasspor - Çaykur Rizespor
16.00 İstanbulspor - Gaziantep FK
16.00 Konyaspor - MKE Ankaragücü
19.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor
12 Şubat Pazartesi
17.00 Trabzonspor - Hatayspor
20.00 Samsunspor - Antalyaspor
20.00 Kayserispor - Beşiktaş
DHA
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