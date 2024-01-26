  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Beşiktaş - Trabzonspor maçının tarihi belli oldu

Beşiktaş - Trabzonspor maçının tarihi belli oldu

Beşiktaş - Trabzonspor maçının tarihi belli oldu
Güncelleme:

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Beşiktaş'ın Trabzonspor'u konuk edeceği karşılaşma 4 Şubat Pazar günü oynanacak.

Süper Lig'de 24 ve 25'inci haftanın maç programı açıklandı. Beşiktaş'ın Trabzonspor'u konuk edeceği derbi maçın tarihi de belli oldu.

24'üncü haftada oynanacak derbi müsabakasında iki takım 4 Şubat Pazar günü karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'ndaki mücadelede ilk düdük saat 19.00'da çalacak.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 24 ve 25. haftanın karşılaşma programları şu şekilde:

24. hafta:

2 Şubat Cuma
17.00 Ankaragücü - Sivasspor
17.00 Hatayspor - Fatih Karagümrük
20.00 Samsunspor - Galatasaray

3 Şubat Cumartesi
13.30 Çaykur Rizespor - Konyaspor
16.00 RAMS Başakşehir - İstanbulspor
19.00 Gaziantep Fk - Kayserispor
19.00 Antalyaspor- Fenerbahçe

4 Şubat Pazar
13.30 Pendikspor- Adana Demirspor
16.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor
19.00 Beşiktaş - Trabzonspor

Süper Lig 24. hafta programı

25. hafta:

9 Şubat Cuma
20.00 Adana Demirspor - Kasımpaşa

10 Şubat Cumartesi
16.00 Fatih Karagümrük - Pendikspor
19.00 Galatasaray - RAMS Başakşehir

11 Şubat Pazar
13.30 Sivasspor - Çaykur Rizespor
16.00 İstanbulspor - Gaziantep FK
16.00 Konyaspor - MKE Ankaragücü
19.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor

12 Şubat Pazartesi
17.00 Trabzonspor - Hatayspor
20.00 Samsunspor - Antalyaspor
20.00 Kayserispor - Beşiktaş

Süper Lig 25. hafta programı

DHA

Etiketler Beşiktaş Trabzonspor beşiktaş trabzonspor süper lig
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Parkta yürüyüş yaparken buldu, milyoner oldu! Parkta yürüyüş yaparken buldu, milyoner oldu! Fatih Portakal: ''Acun fena gol yedi'' Fatih Portakal: ''Acun fena gol yedi'' Dünyanın en ünlü yetişkin film yıldızı evinde ölü bulundu Dünyanın en ünlü yetişkin film yıldızı evinde ölü bulundu Erdoğan'ın emekliye yerel seçim müjdesi seyyanen zam mı ? Erdoğan'ın emekliye yerel seçim müjdesi seyyanen zam mı ? 5 kardeş yengelerine tecavüz edip, vahşice katletti 5 kardeş yengelerine tecavüz edip, vahşice katletti Prof. Dr. Naci Görür'den 2 ilimiz için 7,4'lük deprem uyarısı Prof. Dr. Naci Görür'den 2 ilimiz için 7,4'lük deprem uyarısı Honda'nın yüzde 100 elektrikli SUV'u Prologue'un fiyatı belli oldu Honda'nın yüzde 100 elektrikli SUV'u Prologue'un fiyatı belli oldu Vatandaşa dağıtılan ''seçim kömürü'' meğer kömür değilmiş Vatandaşa dağıtılan ''seçim kömürü'' meğer kömür değilmiş İnci Taneleri dizisinde ''pavyon sahnesi'' krizi yarattı: Yayından kalkabilir! İnci Taneleri dizisinde ''pavyon sahnesi'' krizi yarattı: Yayından kalkabilir! İstanbul'da beklenen kar yağışı sonuna geliyor! AKOM tarih verdi İstanbul'da beklenen kar yağışı sonuna geliyor! AKOM tarih verdi