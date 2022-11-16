Beşiktaş'a Premier Lig'ten bir transfer daha

Sezon başına Premier Lig ekiplerinden yaptığı transferlerle damgasını vuran ama Valerien İsmail ile istediği sonuçları alamayıp yola Şenol Güneş ile devam etme kararı alan Beşiktaş'ta transfer için gözler yeniden Premier Lig'e çevrildi. Chelsea'nin yıldızı için Beşiktaşlı yönetim devrede.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara erkenden başlayan Siyah-Beyazlılar'da teknik direktör Şenol Güneş, devre arasında takımın güçlendirilmesini istemişti. Stoper hattına ek olarak sakatlığı sebebiyle şubat ayına kadar takımdan uzak kalacak Rachid Ghezzal'ın yerine de bir takviye talep eden Güneş'in ardından çalışmalar başlamıştı.

Tecrübeli hocanın, sağ kanata ek olarak orta sahanın birçok bölgesinde forma giyme özelliği olan bir futbolcu alınmasını istemesi sonrasında bu doğrultuda araştırmalarını sürdüren Kara Kartal'a flaş bir ismin önerildiği ortaya çıktı.

Beşiktaş'a, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Faslı yıldızı Hakim Ziyech'in teklif edildiği kaydedildi. Yönetimin, menajerlerden gelen bu öneri sonrasında yıldız ismin maliyet planlaması konusunda araştırmalarda bulunduğu belirtildi.

Kulübü Chelsea'yle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Faslı futbolcunun, kiralık formülüyle takıma kazandırılma ihtimalinin bulunduğu kaydedildi. Chelsea formasıyla bu sezon 9 karşılaşmada forma giyen tecrübeli oyuncu, kulübünde alternatif futbolcu olarak görev yapıyor.

Kariyerinde yeni bir maceraya adım atmaya hevesli olan yıldız isimle, İngiltere Premier Lig'den de ilgilenen kulüplerin bulunduğu ifade edildi. Ziyech, kariyerinde daha önce Ajax ve Twente formaları da giymişti. Başarılı oyuncu, Hollanda doğumlu olmasına rağmen milli takım tercihini Fas'tan yana kullanmıştı.

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