Beşiktaş'ın transferdeki yeni hedefi ortaya çıktı

Beşiktaş, gelecek sezonda hem kanat hem de forvet bölgesinde görev yapabilen Milan'ın gözden çıkardığı isim için harekete geçti.

Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Beşiktaş’ta tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş önderliğinde transfer çalışmaları hız kazandı. Transfer döneminin açılmasıyla birlikte elinde bulunan birkaç oyuncuyla yollarını ayıracak olan Beşiktaş’ta Şenol Güneş, Muleka’yı gelecek planlarına dahil etmedi. Bu doğrultuda hücuma yönelik bir transfer isteyen Güneş, Milan’ın tecrübeli forveti Ante Rebic’in takviyesine yeşil ışık yaktı. Devre arasında kadrosuna Aboubakar’ı katan ve üst düzey bir verim alan Beşiktaş gelecek sezona da tecrübeli golcülerle girmeyi hedefliyor.

Kadroda Cenk ve Aboubakar’ın bulunması nedeniyle bitirici özellikleri yüksek ve kanat forvet pozisyonunda da oynayabilen bir isim isteyen Şenol Güneş, bu doğrultuda Rebic’i istedi. Frankfurt’ta gösterdiği performansla İtalyan devi Milan’a transfer olan Hırvat golcü, 4 sezondur Kırmızı-Siyahlı formayı terletiyor.

İlk iki sezonunda gollü sezonlar geçiren Rebic, son iki sezonunda beklenen performansı vermedi. Bu sezon ilk 11’de sadece 12 kez forma giyebilen Rebic, 3 gol katkısı verirken 2 de asist yaptı.

Yerli kuralının gelecek sezon da devam etmesi üzerine genç bir isimi de kadroda düşünen Güneş, milli oyuncu Halil Dervişoğlu’na da onay verdi. Burnley forması giyen Halil’i kiralamak isteyen Beşiktaş, oyuncu için yakın zamanda transfer masasına oturacak.