Beşiktaş'ın yeni transferi sağlık kontrolünü geçemedi!

Beşiktaş'ın Southampton'dan kadrosuna katmak için İstanbul'a getirdiği Lyanco sağlık kontrollerinden geçemediği için transfer askıya alındı.

Beşiktaş'ın Championship ekibi Southampton'dan kadrosuna katmak için İstanbul'a getirdiği Lyanco, hala resmi sözleşmeye imzayı atmadı.

İstanbul'a geleli üç gün olan Lyanco'da yaşanan durum ise ortaya çıktı.

Lyanco ile Beşiktaş arasındaki görüşmelerde problem yaşandı. Yapılan sağlık kontrollerinde oyuncunun diz kıkırdağında erime ve menisküsünde sakatlık çıktı. Ameliyat olması gereken futbolcunun transferi ise askıya alındı.

Beşiktaş'tan konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, taraftarlar sosyal medyada durumu şaşkınlıkla karşıladı.