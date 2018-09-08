Beşiktaş'ta 3 yıldıza yeni sözleşme

Beşiktaş sezon sonu sözleşmesi bitecek 3 yıldıza Ocak ayında teklif yapacak. Yönetim özellikle maaşına zam isteyen Babel konusunda sıkıntı yaşayacak.



Beşiktaş yönetimi şimdiden yeni sezon için düğmeye bastı... Siyah-Beyazlılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 3 yıldızıyla Ocak ayında masaya oturacak. Siyah-Beyazlılar; Pepe, Adriano ve Babel'e yeni sözleşme teklif edecek.

PEPE'DEN İNDİRİM İSTENECEK

Yönetim ve Şenol Güneş 35 yaşında olmasına rağmen Pepe ile 1+1 yıllık yeni sözleşme yapmak istiyor. Ancak Portekizli yıldızın 4.7 milyon Euro olan garanti ücretinin aşağıya çekilmesi de hedefleniyor.

ADRİANO KALMAK İSTİYOR

Hem performansı hem profesyonelliği ile gönüllerde taht kuran 33 yaşındaki Adriano'ya da 2 yıllık teklif yapılacak. Uzak Doğu ve Körfez ülkelerinden teklif alan Brezilyalı yıldız, Beşiktaş'ta kalmak istiyor.

BABEL BU KEZ İKNA OLACAK MI?

Yönetimi devre arasında en çok terletecek isim ise Ryan Babel olacak... Sezon başında anlaşma sağlanamayan Hollandalı yıldız zam talebinde ısrarcı. Yönetim orta yolu bulup imzaları atmayı hedefliyor.