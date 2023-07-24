Beşiktaş'ta Romain Saiss düğümü çözüldü
Beşiktaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada savunma oyuncusu Romain Saiss'in Al-Sadd'a transfer olduğunu duyurdu.
Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Siyah - beyazlılar, savunma oyuncusu Romain Saiss'in Al-Sadd'a transfer olduğunu açıkladı.
İşte Beşiktaş'tan KAP'a yapılan bildiri;
"Profesyonel futbolcumuz Romain Ghanem Paul Saiss'in Al-Sadd SC kulübüne kesin transferi konusunda; 2.500.000 Avro garanti bedel ve 300.000 Avro şarta bağlı bedel karşılığı anlaşma sağlanmıştır."
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