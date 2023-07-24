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Beşiktaş'ta Romain Saiss düğümü çözüldü

Beşiktaş'ta Romain Saiss düğümü çözüldü
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Beşiktaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada savunma oyuncusu Romain Saiss'in Al-Sadd'a transfer olduğunu duyurdu.

Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Siyah - beyazlılar, savunma oyuncusu Romain Saiss'in Al-Sadd'a transfer olduğunu açıkladı.

İşte Beşiktaş'tan KAP'a yapılan bildiri;

"Profesyonel futbolcumuz Romain Ghanem Paul Saiss'in Al-Sadd SC kulübüne kesin transferi konusunda; 2.500.000 Avro garanti bedel ve 300.000 Avro şarta bağlı bedel karşılığı anlaşma sağlanmıştır."

 

 

 

Etiketler Beşiktaş romain saiss beşiktaş romain saisstransfer
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