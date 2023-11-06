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  5. Burak Yılmaz'ın resti sonrasında Eric Bailly'den gece yarısı açıklaması

Burak Yılmaz'ın resti sonrasında Eric Bailly'den gece yarısı açıklaması

Burak Yılmaz'ın resti sonrasında Eric Bailly'den gece yarısı açıklaması
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Beşiktaş'ın dün akşam Antalyaspor'a karşı Antalya'da 3-2 mağlup olduğu maçın devre arasında soyunma odasında Tayfur Bingöl’ün boğazına sarılan Eric Bailly, Teknik Direktör Burak Yılmaz'ın "terbiyesizlik yapanı asla kabul etmeyeceğim. Sonu ne olursa olsun" açıklamasının ardından gece yarısı sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Burak Yılmaz, devre arasında Eric Bailly'yi Tayfur Bingöl'e yönelik eylemi sonrasında oyundan aldığını açıkladı. Soyunma odasında yaşananlara ilişkin Burak Yılmaz şunları kaydetti:

"Beşiktaş forması benim için galibiyetten, 3 puandan, benim teknik direktörlük hayatımdan daha değerli. Ben arkadaşlarıma bu formayı veriyorsam elim titreyerek veriyorum. Onlar öyle kullanıp geri vermemeli. Verdiysem geri almasını da bilirim. Formayı verdim, kullanamayanlara saygısızlık, terbiyesizlik yapandan tekrar alırım. Hiçbir şey umrumda değil. Bizim ülkemize gelip bizim oyuncularımıza saygısızlık, terbiyesizlik yapanı asla kabul etmeyeceğim. Sonu ne olursa olsun. Sakatlık durumu yoktu, yakışıksız hareketi nedeniyle oyundan aldım. Benim oyuncumun yakasını çekemezsin.”

BAILLY'DEN AÇIKLAMA

"Rekabetçi olma isteği bizi daha başarılı olmaya itiyor ve bizim de isteğimiz bu. Hepimiz kazanmak istiyoruz. Teknik direktör, takım arkadaşlarım ve Beşiktaş ailesinden hatam dolayısıyla özür dilerim."

 

Etiketler Beşiktaş eric bailly tayfur bingöl beşiktaş kavga açıklama
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