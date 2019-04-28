Bursa'ya da yaramadı Akhisar'a da

Spor Toto Süper Ligi'nin 30. haftasında Bursaspor ile Akhisarspor, Bursa Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ligde kalmak adına mutlak 3 puana ihtiyacı olan iki takım, 90 dakika boyunca gole ulaşamadı ve maç 0-0 sona erdi.

6 maçtır kazanamayan Bursaspor, üst üste 2. beraberliğini alırken 30 puanda kaldı ve küme düşme hattından kurtulamadı. Öte yandan Bursaspor, ligde oynadığı son 15 maçta sadece 1 kez kazanabildi. Bu sezon 15. beraberliğini alan Bursaspor, ligin en çok berabere kalan takımı olmaya devam etti.

Akhisarspor ise 25 puanda kalırken bitime 4 hafta kala düşme hattının 5 puan gerisinde yer aldı.

Süper Lig'in 31. haftasında Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanına konuk olacak. Akhisarspor ise Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

25. dakikada Akhisarspor'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında iyi yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda top uzak kale direğinden oyun alanına döndü. Dönen topla kale dibinde buluşan Sissoko'nun vuruşunda kaleci Okan Kocuk üzerine gelen topu uzaklaştırdı.

45+2. dakikada orta sahanın gerisinde topla buluşan Zeki Yavru'nun savunmanın arkasına gönderdiği topta iki Akhisarsporlu futbolcu kaleciyle karşı karşıya kaldı. Zamanında kalesinden çıkan Okan Kocuk, ceza alanının dışında topu kafayla ileri gönderdi.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

İkinci yarı

54. dakikada Akhisarspor gole yaklaştı. Sol kanattan Zeki Yavru'nun penaltı noktasına doğru kestiği topa Lopes'in yaptığı vuruşta, kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı güçlükle kurtardı.

66. dakikada Akhisarspor'un gelişen hızlı atağında Barbosa kendi yarı alanından topu rakip savunmanın arkasına sarkan Cikalleshi'ye gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Cikalleshi'nin pozisyonunu Ertuğrul Ersoy bozarak, son anda tehlikeyi önledi.

72. dakikada Bursaspor öne geçme fırsatı yakaladı. Ceza alanı içinde topla buluşan Yusuf Erdoğan, sol çaprazda bir anda boşta kalan Aytaç Kara'ya meşin yuvarlığı gönderdi. Rahat pozisyondaki Aytaç Kara'nın vuruşunda, top az farkla uzak kale direğinin sağından auta gitti.

75. dakikada Bursaspor atağında sol kanatta topla buluşan Lima, meşin yuvarlığı paralel bir şekilde ceza alanına doğru ortaladı. Savunma oyuncusu Lopes'in ters vuruşunda, top kalenin üstünden kornere çıktı.

77. dakikada ceza alanının sağ çaprazından Serginho'nun yaptığı ortada bir anda uzak kale direğinde boşta kalan Sissoko'nun kafa vuruşunda, top az farkla auta gitti.

90+5. dakikada gelişen Bursaspor atağında sağ kanatta topla buluşan Saivet, topu penaltı noktasına doğru ortaladı. İyi yükselen Sakho'nun kafa vuruşunda, kaleci Fatih Öztürk topu son anda kornere çeldi.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Serkan Çınar, Aleks Taşcıoğlu, Yusuf Bozdoğan

Bursaspor: Okan Kocuk, Barış Yardımcı (Dk. 69 Shehu), Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Aytaç Kara, Saivet, Yusuf Erdoğan, Lima (Dk. 57 Furkan Soyalp), Latovlevici (Dk. 46 Tunay Torun), Sakho

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Zeki Yavru, Lopes, Caner Osmanpaşa, Vrsajevic, Güray Vural, Sissoko, Bilal Kısa (Dk. 71 Serginho), Barbosa (Dk. 77 Regattin), Manu, Cikalleshi (Dk. 86 Onur Ayık)

Sarı kartlar: Dk. 60 Aytaç Kara (Bursaspor), Dk. 70 Bilal Kısa, Dk. 72 Fatih Öztürk, Dk. 90+4 Lopes (Akhisarspor)

