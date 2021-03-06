Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler'in üstü çizildi
Ankaragücü-Galatasaray maçının tartışılan orta hakemi Halil Umut Meler ve aynı maçın VAR hakemi Cüneyt Çakır'a Süper Lig'de bu hafta görev verilmedi.
Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Ankaragücü-Galatasaray karşılaşmasının tartışılan hakemi Halil Umut Meler ile aynı maçın VAR hakemi Cüneyt Çakır'a bu hafta maç verilmedi. Halil Umut Meler ve Cüneyt Çakır'ın VAR'da görev alıp almayacağı ise maç günlerinde belli olacak.
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