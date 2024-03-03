Dev derbinin ilk 11'leri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında karşı karşıya gelecek olan Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilk 11'leri belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Galatasaray için şampiyonluk yolunda önemli bir viraj olan maçın ilk 11'leri ise belli oldu. İŞTE 11'LER Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Omar Colley, Arthur Masuaku, Al-Musrati, Amartey, Milot Rashica, Ernest Muçi, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy. Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Nelsson, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi.