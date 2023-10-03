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  5. Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı

Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı

Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı
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Ankaragücü'nde Tolunay Kafkas'tan boşalan teknik direktörlük görevine bir süre önce Başakşehir'deki görevine veda eden Emre Belözoğlu getirildi.

Süper Lig'de son olarak RAMS Başakşehir'i çalıştıran ve üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası yolların ayrıldığı Emre Belözoğlu'nun yeni adresi belli oldu.

Genç teknik adamın yeni adresi merak edilirken, AA'nın haberine göre Belözoğlu'nun Başkent ekibi Ankaragücü ile anlaştığı öğrenildi.

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, "Emre Belözoğlu ile her konuda anlaştık. Her iki taraf için de hayırlı olsun." sözleriyle anlaşmayı açıkladı.

Etiketler MKE Ankaragücü emre belözoğlu ankaragücü
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