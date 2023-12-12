Emre Belözoğlu'ndan istifa açıklaması

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun, hakeme yönelik çirkin saldırının ardından istifa kararı aldığı, kararını kısa bir süre içerisinde duyuracağı iddia edildi. Belözoğlu, ''Sezon sonuna kadar takımın başında kalacağım'' diyerek iddiaları yalanladı.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra saha içinde hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.

Maçta yaşananların ardından iki teknik adam da basın toplantısında kısa açıklama yaptı.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, soru almayacağını ve anlayış istediğini belirterek, "Bugün için ne söyleyeyim ki? Sadece çok üzgünüm, başka bir şey söylemek istemiyorum. Beni anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum." diye konuştu.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ise son dakikada puan aldıklarını belirterek, MKE Ankaragücü'ne başarı diledi.

Beyaz TV, olay sonrası Emre Belözoğlu'nun istifa kararı aldığını, kararını da kısa bir süre içerisinde açıklayacağını iddia etti.

BELÖZOĞLU'NDAN İSTİFA İDDİALARINA YANIT

İstifa iddiaları için sessizliğini bozan Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacağını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında kulüp başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırısı sonrası bir grup sarı-lacivertli taraftar, Beştepe Tesisleri'nde takıma ve Koca'ya destek tezahüratında bulundu.

Emre Belözoğlu da taraftarların yanına giderek "Yaşanan olaylardan dolayı çok üzgünüm. Size söz verdiğim gibi sezon sonuna kadar takımın başında kalacağım. Mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.