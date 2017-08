''En güçlüler Fenerbahçe ve Galatasaray''

Fenerbahçe'nin son transferi Mauricio Isla, hakkında bilinmeyenleri kulübün gazetesine anlattı.

Futbola çocukken arkadaşlarıyla oynayarak başladığını söyleyen Isla, "Futbola ilk adımlarım bu şekilde oldu güzel zamanlardı benim için. Daha güzel olan dönemlerim üniversitede eğitim aldığım dönemlerdi. Bir yandan eğitimlerimi sürdürürken diğer yandan antrenmanlarıma gidiyordum. Okul takımındaydım ve 8-9 yıllık zamanda zorluklarda yaşadım. Futbolu devam ettirebilmek adın evimden uzak bir yere gitmem gerekiyordu. O yıllarda Şili’deyken 3 saatlik bir mesafe harcamam gerekiyordu ve bu mesafeyi göze alarak antrenmanlarıma devam ediyordum. Aynı zamanda benim için güzel olduğu kadar da zor zamanlardı ama hep devam etmek istedim futbola. Bazen pes etme noktasına geldiğimde oldu çünkü çok erken saatte uyanıp çok geç saatte eve dönmek durumunda kalıyordum. Zor bir hayat oldu o yıllara bakarsak, ama annem ve anneannem devam etmem konusunda çok istekliydi ve onların sayesinde belki de bu noktalara kadar geldim" diye konuştu.

"Tello ve Maldonado'dan dolayı Türk futbolunu takip ettim"

Beşiktaş'ta oynayan Tello ve bir dönem Fenerbahçe'ye gelen Maldonado'dan dolayı Türk futbolunu bir dönem takip ettiğini ifade eden Isla "Uzun yıllar İtalya'da forma giydim. Ama bir yandan da kariyerim boyunca Türk futbolunu tanıma fırsatım da oldu. Çünkü, başka Şili'li oyuncular daha önce Türkiye Ligi’nde forma giydiler. Maldonado, Tello gibi.. Şili'nin önemli oyuncuları Türkiye'de forma giydi. Bu nedenle Şili'de Türk futbolu mücadeleci, güçlü ve iyi oyuncuların olduğu lig olarak bilinir her zaman. Futbol yapısını genel anlamda değerlendirdiğimiz zaman bu şekilde görülür. Tabii ki, İspanya, İngiltere, İtalya ligi herkes tarafından daha çok takip edilen ligler ama daha çok ben Tello ve Maldonado'dan dolayı Türk futbolunu takip etme ve izleme fırsatım oldu ve izlediğim zaman kaliteli bir lig olduğunu da gördüm" ifadelerini kulandı.

"Sağ bek pozisyonunda kendimi geliştirmeye çalışıyorum"

Bek oyuncularının daha fazla ön plana çıkması gerektiğini söyleyen Şili'li futbolcu, "Futbol çok değişen bir spor halini aldı artık her ülkede bu değişimleri görebiliyoruz. Bek oyuncuları, daha fazla katkı yapan oyuncular haline geldiler. Bu durum hem milli takımlarda hem de kulüp takımlarında da geçerli. Benden oyunun iki tarafını oynamamı bekleyen hocalarla ve aynı zamanda fiziki anlamda kuvvetli olmamı bekleyen hocalarla tanıştım ve özellikle milli takımda sağ bek pozisyonunda bu şekilde kendimi geliştirmeyi öğrendim. Sağ bek pozisyonunda kendimi geliştirmeye daha çok milli takımda alıştığımı söyleyebilirim. Her geçen gün daha fazla önemli olmak istiyorum oynadığım takımlar için ve oyunun her zaman içerisinde olmak isteyen bir oyun yapım oldu. Yüzde yüz antrenmanlarımı yapmaya çalışıyorum her zaman takımıma katkı sağlamak için hem hücumda hem defansta" dedi.

“Her zaman en iyisini yapmaya çalışıyorum”

Çocukluktan bu yana hırslı bir yapısı olduğunu ifade eden başarılı futbolcu, "Juventus'ta da büyük oyuncular ve üst düzey oynamış, aynı zamanda kazanma hırsı olan oyuncularla birlikte olmak aslında benim de kendimi geliştirmeme çok yardımcı oldu. İçimde kazanma isteği duygusu daha fazla arttı. Özellikle son dönemlerde milli takımda da başarılara ulaştık. Belki son Federasyon Kupası’nı kazanamadık ama biz hırslı ve birbirine bağlı bir takımız. Milli takımı da bu şekilde değerlendirebilirim ve kazanmak isteyen ve galibiyetlerin arkasında yeniden galibiyetler almak isteyen bir takımız ben de bu yapıya büründüm böyle takımlarda bulundukça. Az önceki soruya da bağlantılı olarak söylemek istiyorum ben her zaman üstüme düşen görevi yapmaya özen gösteriyorum. Her zaman çalışmaya ve antrenmanlarda en iyisini yapmaya çalışıyorum. Yüzde yüzümüzde olmamız ve her zaman çok iyi performans sergileyemeyiz belki de antrenman içinde ama benim istediğim daima kendimi geliştirmeye gayret göstermek, hem hücum hem de savunma yapmak takıma bu şekilde katkı sağlamak istiyorum. Mutlu oluyorum işler iyi gittiğinde ve takımımız iyi işler yaptığında hem kişisel olarak hem de takım halinde bir noktaya geliyorsak bu durum da beni mutlu ediyor. Çünkü en önemlisi her zaman takım başarısı" açıklamasını yaptı.

“Türkiye'nin en güçlü takımının Fenerbahçe ve Galatasaray olduğunu biliyordum”

Türkiye'de gördüklerinin kendisini olumlu anlamda fazlasıyla şaşırttığını söyleyen Isla, "Fenerbahçe'ye gelmeden önce Türkiye Ligi hakkında bildiğim Türkiye'nin en güçlü takımlarının Fenerbahçe ve Galatasaray olduğudur. Türkiye Ligi insanların çok fazla bilgi sahip oldukları bir lig değildir. Daha çok İngiltere, İtalya, İspanya gibi ligler izleniyor Türkiye dışındaki ülkelerde ama buraya geldiğimde buradaki seviye buradaki futbol beni gerçekten şaşırttı. Fenerbahçe'ye geldiğimden beri her nokta buradaki rekabet ve aynı zamanda yaşayacağımız rekabetin hissiyatı da bizde uyanmaya başladı. Bu durumda beni son derece mutlu eden bir nokta oldu. Gerçekten Fenerbahçe'de çok rekabetçi bir ortam buldum bu hepimiz için güzel olacak. Fenerbahçe'ye geldiğim için hiç bir pişmanlık duymuyorum. Zaten böyle büyük bir kulübe gelmeye ihtiyacım vardı. Hedefleri yüksek olan bir kulüp. Futbolcular için hep şunu söylerler: "Futbolcularının antrenmanlarda çalışması ve maça geldiğinde de en iyisini yapması gerekir’ ben de bunu yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kulandı.

“Şampiyon olmak için çok çalışacağız”

Fenerbahçe'nin, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olduğunu sözlerine ekleyen yıldız futbolcu, "3 yıllık süreçte Fenerbahçe'nin şampiyon olamama gibi bir durumu söz konusu ama Fenerbahçe'nin her zaman şampiyon olması gereken ve hedefleyen bir takım. Bizim yolumuz kesinlikle şampiyonluk olmalı. Hedefimiz son derece net ve bu sezon şampiyon olmak ve önümüzdeki sezon adımızı Şampiyonlar Ligi’ne yazdırmak. Fenerbahçe'nin artık dünyanın en güzel organizasyonu olarak adlandırılan Şampiyonlar Ligi’ne geri dönmenin zamanının geldiğini düşünüyorum. İyi bir takım kuruldu. Sezon içerisindeki hedeflerimize ulaşabilmemiz için iyi bir şekilde çalışmak bizim için son derece önemli. Bizim için Daha da fazla çalışmamız gerekecek. Çünkü yeni takımların hedefleri doğrultusunda daha fazla efor sarf etmesi, daha çok emek vermesi gerekir. Bizim de düşüncemiz bu elimizden gelenin en iyisini yapmak. Hedeflerimize ulaşabilmek için takımımıza katkı sağlamamız lazım. Ben de yeni bir oyuncuyum ve takım içerisindeki hedeflerimizin farkındayım ve bu kulübün neler istediğini biliyorum. Bu kulüp Şampiyonluk istiyor, Şampiyonlar Ligi istiyor ve biz de bunun için çalışacağız" dedi.

“Taraftarlarımız gerçekten harikaydı”

Kendisini havalimanında karşılayan taraftarla ilgili de konuşan Isla, "Taraftarlarımız gerçekten harikaydı. Mesaj vermeden önce bana göstermiş oldukları ilgi ve beni karşılama şekilleri için onlara çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Göstermiş oldukları ilgi ve destekle insana daha fazla çalışma isteği, daha fazla kendini geliştirme isteği veriyorlar. Fenerbahçe taraftarları tanıdığım, bildiğim taraftar ve her yerde takımının yanında olmaya çalışan bir taraftar. Özellikle Türkiye'de sayıları daha fazla ve daha fazla desteklerini hissettiriyorlar. Bizim yapmamız gereken bu kulübün ihtiyaçları doğrultusunda çalışmak ve her zaman bunu yapmaya gayret göstereceğiz. Hedefimiz ve bu kulübün ihtiyacı olan şey Şampiyonluk. Şampiyon olduktan sonrada en güzel turnuvaları en güzel maçları görmek istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.