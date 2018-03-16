Fatih Terim'den futbolcularına galibiyet şifresi !

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dünkü antrenmanda futbolcularına Fenerbahçe derbisi öncesi galibiyet şifresini verdi. Tecrübeli hoca öğrencilerinden, sakin, sabırlı ve akıllı oynayarak sonuca gitmelerini istiyor. Ayrıca Terim’in kadroda bazı sürprizlere imza atmak istediği belirtiliyor.

Kulübeye iki aday var

Fatih hocanın, ligdeki son Konyaspor mücadelesine 1 gol ve 1 asistle damga vuran Sinan Gümüş’ü ilk 11’de oynatmayı düşündüğü öğrenildi. Hafta içindeki idmanlarda da birbirinden şık gollere imza atan 24 yaşındaki forvetin kadroya dahil olması durumunda ise kulübe için iki aday var: Feghouli ve Belhanda.

Donk, Selçuk, Fernando

Bir diğer opsiyon ise orta sahada. Terim, Fenerbahçe’yi merkezde durdurmak adına ortayı üçleme ihtimali üzerinde duruyor. Bunu da Belhanda’yı kenara çekip, Donk, Selçuk ve Fernando üçlüsünü kullanarak yapmayı düşünüyor. Tecrübeli hocanın taktik idmanlarda tüm bu seçenekleri denediği ve en uygun formasyonu aradığı öğrenildi.