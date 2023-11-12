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Fenerbahçe, 2 puanı Adana deplasmanında bıraktı

Fenerbahçe, 2 puanı Adana deplasmanında bıraktı
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Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Y. Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe konuk olduğu Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı.

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Trabzonspor'a 3-2 mağlup olarak 19 maçlık galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe, Galatasaray'la aynı puana sahip olmasına rağmen ligde averaj farkıyla liderliğini korumuş oldu. 

Maçtan dakikalar

8. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda İrfan Can Kahveci ortayı yaptı, ön direkte Samet'in tek dokunuşunda top kaleci Ertaç'ta kaldı.
13. dakikada Samet'in rakipten kaptığı topu önünde bulan Dzeko ceza sahası ön çizgisi üzerinden sağ
ayağıyla gelişine vurdu, kaleci Ertaç topu iki hamlede kontrol etti.
19. dakikada Belhanda'nın ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vurulta top üstten dışarı gitti.
30. dakikada Adana Demirspor atağında sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan
sol çizgiden ortaladı, M'Baye Niang'dan seken topu kale sahasında Ferdi uzaklaştırdı.
42. dakikada topla buluşan Tadic'in pasında Ferdi, ceza sahası dışı sol çaprazdan uzak köşeye doğru şutunu çekti. Yerden seken top direğin hemen yanından dışarı çıktı.
45+1. dakikada ceza sahasına açılan ortada Dzeko sol köşeden gelişine vurdu. Top kaleci Ertaç’ta kaldı.
46. dakikada topla birlikte Fenerbahçe yarı alanına geçen Gravillon'un uzak mesafeden vuruşunda top üst direkten auta çıktı.
68. dakikada sol kanattan kullanılan kornerde Yusuf Sarı sol ayağıyla ortayı yaptı, ön direkte Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırdı.
77. dakikada Fenerbahçe atağında Zajc ceza sahası içi sol çaprazından sol ayağıyla gelişine vurdu, savunmada N'Diaye topa ayak koyarak tehlikeyi önledi.
90+4. dakikada ceza sahası dışı sağından kullanılan serbest vuruşta Szymanski sol ayağıyla direkt kaleye vurdu, top
kaleci Ertaç'ta kaldı.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe adana demirspor maç sonucu süper lig
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