Fenerbahçe 3 puanı son dakikada kaptı!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe son dakikalarda attığı penaltı golü ile Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir ile karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynan maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı. Sarı lacivertli takıma golü 90+4. dakikada penaltıdan Michy Batshuayi attı.

Fenerbahçe, Samsunspor beraberliğinin ardından ligde moral buldu. Sarı lacivertli takım ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdü. Fenerbahçe ligde oynadığı son 11 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Çağdaş Atan'ın takımı Başakşehir ligde son 7 maç sonra mağlup oldu. Ev sahibi ekip söz konusu maçlarda 3 beraberlik, 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Alınan bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, puanını 57'e çıkardı ve bir maçı eksik olan Galatasaray'ın 3 puan önünde liderliğini sürdürdü. Başakşehir ise 27 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Ankaragücü ile karşılaşacak. Başakşehir ise Konyaspor deplasmanına gidecek.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR | BAŞAKŞEHİR 0-1 FENERBAHÇE

90+5' SARI KART | Emre Mor, Dubois'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

90+4' GOL | Fenerbahçe Batshuayi ile öne geçiyor. Penaltıda topun başına geçen Batshuayi kalecinin soluna doğru sert ve düzgün bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.

90+3' KIRMIZI KART | Başakşehir'de az önce sarı kart gören Philippe Keny itirazlarını bırakmadı ve ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

90' SARI KART | Başakşehir'de Keny ve Deniz Türüç itirazdan dolayı sarı kart gördü.

90' PENALTI | Fenerbahçe penaltı kazandı. Sol kanatta topla buluşan Emre pasında topu ceza sahası dışındaki Szymanski'ye aktardı. Szymanski'nin şutunda hakem top Onur'un eline çarptı dedi ve penaltı noktasını gösterdi.

89' Net fırsat kaçtı. Sağ kanada yakın yerde topla buluşan Oosterwolde ortasında Batshuayi'yi topla buluşturdu ancak çevirdiği topta top kaleci Volkan'da kaldı.

85' SARI KART | Başakşehir'de Lucas Lima oyunu yavaşlattığı gerekçesiyle sarı kart gördü.

77' SARI KART | Faul sonrası çıkan tartışmada Batshuayi ve Dubois, faulü yapan Onur sarı kart gördü.

75' Fenerbahçe yine etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Cengiz pasında Dzeko'ya topu aktardı ama Dzeko yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.

73' Fenerbahçe yine etkili geldi. Sol kanattan topla birlikte çıkan Ferdi sağ kanattan ceza sahasına giren Cengiz'e pasını verdi ancak kaleciyle karşı karşıya kalan Cengiz'in vuruşu yandan auta çıktı.

70' Fenerbahçe etkili geldi. Mert Müldür'ün pasında ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi'nin sert şutu üstten auta çıktı.

62' Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Tadic pasında Dzeko'yu buldu ama Dzeko'nun Szymanski'ye attığı tek topu savunma uzaklaştırdı.

61' Sol kanattan savunma arkasına sarkan Lima ortasında Keny'i buldu ama Keny'nin vuruşu yandan auta çıktı.

59' Yine net fırsat kaçtı. Sağ kanattan topla gelen Cengiz şutunu çekti ama top direğin yanından auta çıktı.

56' Sol kanattan ceza sahasına giren Krunic ceza sahası dışındaki Krunic'e pasını verdi. Krunic'in gelişine çektiği şutu kaleci Volkan çıkardı.

45+6' Tadic'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Serdar Aziz'in şutunu Volkan son anda kornere tokatladı.

45+2' KIRMIZI KART | Başakşehir'de, Joao Figueiredo, Serdar Aziz'e yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

45' SARI KART | Başakşehir'de, Joao Figueiredo oyunun durmasının ardından topa vurduğu için sarı kart gördü.

45' Topa birlikte hızlı çıkan Dzeko sağ kanatta pasını İrfan'a verdi. İrfan'ın açtığı ortada boş pozisyonda kalan Tadic'in şutu direğin yanından auta çıktı.

41' Szymanski'nin şutunda Krunic önüne düşen topu tekte Dzeko'ya verdi ama Dzeko'nun vuruşunu kaleci Volkan çıkardı.

26' SARI KART | Ousseynou Ba, Dzeko'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

22' İsmail Yüksek ceza sahası içine giren İrfan'a pasını aktardı fakat savunma topu uzaklaştırdı. Tadic topu tekte Dzeko'ya indirdi ancak Dzeko'nun vuruşu direğin yanından auta çıktı.

21' SARI KART | Fenerbahçe'de Oosterwolde hakeme şiddetli itirazdan sarı kart gördü.

12' SARI KART | smail Yüksek, Joao Figueiredo'ya yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

11' Kendi savunmasında topu kazanan İsmail pasında topu İrfan'a aktardı. İrfan ceza sahasına koşan Dzeko'yu topla buluşturdu. Dzeko'nun içeri çevirdiği topta Tadic'in vuruşu yandan auta çıktı.

2' Fenerbahçe ilk dakikada etkili geldi. Ön alan baskısıyla topu kazanan Dzeko pasında İsmail'i buldu, İsmail'in şutu savunmadan Szymanski'nin önüne sekti. Szymanski ceza sahası içinde şutunu çekti ancak kaleci Volkan topu kornere tokatladı.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.