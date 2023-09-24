Fenerbahçe, Alanyaspor'u da devirip galibiyet serisine devam etti

Trendyol Süper Lig'te Corendon Alanyaspor ile Fenerbahçe Corendon Alanyaspor'u 1-0'lık skorla geçerken galibiyet serisini de sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Corendon Alanyaspor ile Fenerbahçe arasındaki maçta gülen taraf Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 43. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.

Bu skorla birlikte üst üste 6. galibiyetini alan ve kayıp yaşamayan Fenerbahçe, 15 puanla liderliğini sürdürdü. 5 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Alanyaspor ise ilk kez mağlup oldu ve 7 puanla 11. sırada yer aldı.

Fenerbahçe, hafta içinde Başakşehir'i konuk edecek. Alanyaspor ise Adana Demirspor deplasmanına çıkacak.

Maçtan dakikalar



9. dakikada sol kanatta topla buluşan Ferdi, ceza sahası içerisine topla birlikte sokuldu, çizgiye inip yerden altı pasa çıkardığı topa dokunan Dzeko’nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Yusuf’ta kaldı.



12. dakikada Eduardo’nun ceza sahası dışından şutunda defansa çarpan top, kale direğine yakın bir noktadan kornere çıktı.



16. dakikada Fred’in pasıyla ceza sahası yayında topla buluşan Szymanski’nin yerden sert şutu, defansa çarpıp kale direğine yakın noktadan kornere çıktı.



27. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Szymanski’nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Dzeko’nun şutunu, kaleci Yusuf ayaklarıyla uzaklaştırdı.



39. dakikada sağ kanattan Novais'in kullandığı köşe atışında Richard'a altı pas üzerinde çarpan top kaleye yöneldi, meşin yuvarlağı Livakovic son anda çeldi.



43. dakikada ceza sahasına sol kanattan açılan ortada topla buluşan Dzeko, sağdan içeri kat eden İrfan Can Kahveci'ye pasını verdi. Defans oyuncusunu şık bir çalımla geçen İrfan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

48. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasıyla ceza sahası içerisine giren Fred'in plasesinde top kaleci Yusuf'ta kaldı.



56. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Fred'in ortasına iyi yükselen Dzeko'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.



57. dakikada sol kanattan ilerleyen Fred, ceza sahası dışında Szymanski'yi buluşturdu. Szymanski'nin sert şutunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.