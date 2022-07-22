  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. Fenerbahçe bir transferi daha bitirip başka takıma kiraladı

Fenerbahçe bir transferi daha bitirip başka takıma kiraladı

Fenerbahçe bir transferi daha bitirip başka takıma kiraladı

eni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe bir transferi daha bitirirken oyuncuyu başka takıma kiraladı.

Yeni sezonda şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Sarı-Lacivertliler, Portekizli tecrübeli hoca Jorge Jesus önderliğinde çalışmalarını sürdürürken şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor. Yeni sezona bambaşka bir yapılanma ile merhaba demeye hazırlanan Sarı-Lacivertliler şu ana dek Joao Pedro, Lincoln, Willian Arao,ü Emre Mor, Joshua King, Bruma ve Tiago Çukur ile kadrosunu güçlendirirken flaş bir hamle daha geldi.

LAMINE DIACK'IN LİSANSI ÇIKARILDI!

Sarı-lacivertliler ekip, geçtiğimiz sezon Tuzlaspor'da forma giyen Senegalli oyuncu Lamine Diack'ın lisansını çıkarttı. 21 yaşındaki orta sahanın lisansının çıkmasının ardından MKE Ankaragücü'ne kiralandığı ve başkent ekibinin kampında olduğu öğrenildi.

Etiketler Fenerbahçe transfer fenerbahçe
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Honda'nın yeni ''yol canavarı'' ortaya çıktı
Dünyanın En Harika Yerleri listesi açıklandı
Teslim olan PKK'lı HDP'yi ifşa etti: ''12'si hala Meclis'te!''
Eziyet ettiği eşeğin intikamı acı oldu!
''Tık''ladıklarınıza dikkat edin! Tüm bilgileriniz ''tıkır, tıkır'' akıyor
Ebru Gündeş'in Iraklı sevgilisi Bahar Candan'ı paraya boğmuş!
Assos'taki 15 aylık kaya ıslahı tamamlandı, sonuç kahretti
Türkiye'nin gizli cenneti Arap turist istilası altında! Geceliğine 5 bin TL ödüyorlar!
Ünlü ekonomist döviz kurunda ''bombanın patlayacağı'' tarihi açıkladı
2022’nin en çok izlenen filmleri belli oldu: Liste başında herkesi ağlatan film var