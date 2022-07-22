Fenerbahçe bir transferi daha bitirip başka takıma kiraladı

eni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe bir transferi daha bitirirken oyuncuyu başka takıma kiraladı.

Yeni sezonda şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Sarı-Lacivertliler, Portekizli tecrübeli hoca Jorge Jesus önderliğinde çalışmalarını sürdürürken şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor. Yeni sezona bambaşka bir yapılanma ile merhaba demeye hazırlanan Sarı-Lacivertliler şu ana dek Joao Pedro, Lincoln, Willian Arao,ü Emre Mor, Joshua King, Bruma ve Tiago Çukur ile kadrosunu güçlendirirken flaş bir hamle daha geldi.

LAMINE DIACK'IN LİSANSI ÇIKARILDI!

Sarı-lacivertliler ekip, geçtiğimiz sezon Tuzlaspor'da forma giyen Senegalli oyuncu Lamine Diack'ın lisansını çıkarttı. 21 yaşındaki orta sahanın lisansının çıkmasının ardından MKE Ankaragücü'ne kiralandığı ve başkent ekibinin kampında olduğu öğrenildi.